Ensarullah’tan, İsrail'e Füze ve İHA Saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Ensarullah Hareketi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Siyonist İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı, Eilat Limanı ve Negev bölgesindeki bir askeri hedefe füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yahya Seri, İsrail’e yönelik bir dizi misilleme saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Seri, yaptığı açıklamada Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nın Zülfikar balistik füzesiyle hedef alındığını söyledi ve “Başarıyla hedefine ulaşan operasyon, milyonlarca Siyonist işgalcinin sığınaklara kaçmasına ve havalimanı faaliyetlerinin durmasına neden oldu.” İfadelerini kullandı.

Ensarullah’ın İHA biriminin de İsrail hedeflerine yönelik ayrı saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Seri, “Bu insansız hava araçlarından ikisi Negev bölgesindeki bir İsrail askeri hedefini, diğer ikisi ise Ben Gurion Havalimanı ile Eilat Limanı’nı hedef aldı.” Dedi. Saldırıların İsrail’in Filistin’deki katliamlarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan Seri, “Gazze’deki kardeşlerimizi hedef alan soykırıma karşı yürüttüğümüz operasyonları sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı. Ayrıca Kızıldeniz ve Arap Denizi’nde İsrail ve destekçilerine ait gemileri hedef almaya devam edeceklerini ifade eden Seri, “Operasyonlarımız, Gazze’ye yönelik saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar sona ermeyecek.” Açıklamasında bulundu