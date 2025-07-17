İslam İnkılabı Liderinin Washington ve Tel Aviv’e Sert Uyarısı İngilizce Medyanın Gündeminde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkçe Radyo’nun bildirdiğine göre, Ayetullah Hamenei Çarşamba sabahı Yargı Erki Başkanı, üst düzey yetkililer ve ülke genelindeki yargı daireleri başkanlarıyla bir araya geldi.

İslam İnkılabı Lideri’nin bu görüşmede yaptığı açıklamalar, dünya medyasında geniş yankı bulurken birçok yabancı medya kuruluşu bu ifadeleri haber başlıklarına taşıdı.

Frans Press, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamenei’nin açıklamalarına yer verdiği haberinde, siyonist rejimin İran’a karşı yürüttüğü savaşın nihai amacının iç karışıklıklar çıkarmak ve sokak olayları yaratmak olduğunu aktardı.

Reuters haber ajansı ise Ayetullah Hamenei’nin, İran’ın her türlü saldırıya karşılık vermeye hazır olduğunu manşet yaparak, şöyle yazdı: Ayetullah Hamenei bir sonraki darbenin, 12 günlük savaşta İsrail’e indirilen darbeden çok daha büyük olacağını söyledi.”

Batılı medya kuruluşları, İran Lideri Ayetullah Hamenei’nin Amerika ve onun zincirli köpeği olarak nitelediği İsrail’e karşı Tahran’ın karşı koyma iradesini takdirle karşıladıklarını aktardı.

Newsweek dergisi, Ayetullah Hamenei’nin açıklamalarını “İran Lideri, 12 Günlük Savaşın Sorumlularını Tehdit Etti” başlığıyla vererek haberde Ayetullah Hamenei’nin, İran’a yönelik olası bir saldırıya verilecek cevabın çok sert olacağı uyarısına yer verildi.

Bu Amerikan medya kuruluşu, İran Lideri’nin açıklamalarına dayanarak Tahran’ın yalnızca dış tehditlerle değil, aynı zamanda iç huzursuzluklarla başa çıkmak için de hazırlık içinde olduğunu belirttiler.

Newsweek, Ayetullah Hamenei’nin sözlerini yorumlayarak İran’ın Batı ve siyonist rejim baskılarına karşı direnişini bir “ulusal mesele” olarak değerlendirdi.

Siyonist kökenli haber ajansı Jewish News Syndicate ise Ayetullah Hamenei’ye atıfla, İran’ın Amerika’ya daha büyük bir darbe indirmeye hazır olduğunu yazdı.

Siyonist rejimin Amerika’daki lobisine yakınlığı ile bilinen söz konusu medya kuruluşu, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamenei’nin şu vurgusunu öne çıkardı: “İran, Amerika’dan korkmuyor; aksine onu korkutuyor.”

İngiliz gazetesi Hindustan Times ise, Ayetullah Hamenei’nin açıklamalarına atıfta bulunarak İran Lideri’nin İsrail’i Amerika’nın zincirli köpeği olarak tanımladığını yazdı. Haberde ayrıca, İran’ın düşmanlarına daha ağır darbeler indirebilecek kapasitede olduğu yönündeki uyarılara da yer verildi.