Hizbullah Genel Sekreteri: Direnişin Silahı, Lübnan’ın Güvenliğinin Teminatıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Hizbullah komutanlarından “Ebul Fazl” lakaplı şehit Ali Karki için düzenlenen anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kasım, direnişin, İsrail işgalcilerinin Beyrut’a ilerlemesini engellediğini ve son savaşta Lübnan’ın bağımsızlığını koruduğunu belirtti.

Şeyh Kasım, Hizbullah’ın ateşkese tam anlamıyla uyduğunu, özellikle Litani Nehri’nin güneyinde anlaşma şartlarını eksiksiz yerine getirdiğini ifade etti. Lübnan hükümetinin de orduyu mümkün olan ölçüde konuşlandırdığını ekledi. Ancak İsrail’in ateşkesi 3800 kez ihlal ettiğini ve anlaşmayı hiçe saydığını vurguladı. Kasım, “Tüm dünya, İsrail’in ateşkese uymadığının farkında” dedi.

İsrail’in anlaşmayı kendi çıkarlarına göre değiştirmek için sahada baskı oluşturmaya çalıştığını belirten Kasım, ABD’nin de İsrail’in ihlallerini görmezden gelerek yeni bir anlaşma önerdiğini ve Hizbullah’ı silahsızlandırmaya çalıştığını söyledi. Kasım, “ABD, İsrail’in güvenliği için direnişi silahsız bırakmak istiyor. Ancak bu, Lübnan’ın savunmasını zayıflatmak anlamına gelir” diye konuştu.

Şeyh Kasım, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılar düzenlediğini ve bu ülkenin İsrail için bir tehdit oluşturmamasına rağmen hedef alındığını belirtti. İsrail’in bölgedeki genişleme politikalarını engelleyebilecek her türlü hareketi bastırmaya çalıştığını ifade eden Kasım, ABD’nin de bu süreçte İsrail ile koordineli hareket ettiğini savundu.

Ayrıca, İsrail’in İran’a yönelik “nükleer” bahanesiyle düzenlediği son 12 günlük saldırıya değinen Kasım, uluslararası denetçilerin İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu kanıtladığını, ancak İsrail’in asıl amacının İran’ı yok etmek olduğunu söyledi. Kasım, İran’ın bu saldırılar karşısında zafer kazandığını vurguladı.

Lübnan’daki duruma da değinen Kasım, Hizbullah ve Emel Hareketi’nin, İsrail ve onun “IŞİD benzeri uzantıları” ile ABD’nin oluşturduğu varoluşsal tehditlere karşı birleştiğini ifade etti. İsrail’in “Büyük İsrail” hayaliyle bölge ülkelerini bölmeye çalıştığını ve Lübnan’ı bölgesel güçlere bağlama çabalarının tehlikeli olduğunu belirtti.

Kasım, direnişin silahının Lübnan’ın özgürlüğünü, bağımsızlığını ve zenginliklerini koruduğunu, İsrail’in yerleşim politikalarına ve bölge üzerindeki hakimiyet planlarına engel olduğunu vurguladı. “İsrail, bizim silahlarımızı asla alamayacak. Bizler yaşadığımız sürece İsrail hedeflerine ulaşamayacak” dedi.

Hizbullah lideri, İsrail ve müttefiklerine seslenerek, “Hizbullah ile Emel Hareketi arasında stratejik bir iş birliği var. Şii-Şii anlaşmazlığı üzerine hesap yapmayın” uyarısında bulundu. Kasım, tüm Lübnanlıları, İsrail’in tehditlerine karşı direnişin silahını korumak için birlik olmaya çağırdı ve Hizbullah’ın herhangi bir saldırıya karşı hazır olduğunu sözlerine ekledi.