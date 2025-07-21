Süveyda'daki hastane cerrahı: 'Cesetlerin çoğu başından vurulmuştu'

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- The Guardian'ın haberine göre, Suriye'nin güneyindeki Dürzî çoğunluklu Süveyda vilayetinde dört gün süren çatışmalar, yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamlara ve infazlara sahne oldu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SİHG), aralarında Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) militanları tarafından infaz edilen en az 86 Dürzî sivilin de bulunduğu en az 516 sivil ve milisin öldürüldüğünü açıkladı.

Süveyda Ulusal Hastanesi'nde görev yapan ve can güvenliği endişesiyle Bahaa takma adını kullanan bir cerrah, "Yüzlerce yaralı vardı, hastanede 200'den az ceset yoktu. Birçoğu başından vurulmuş, adeta infaz edilmiş gibiydi," ifadelerini kullandı.

Hastaneden gelen videolarda, koridorların ve odaların cesetlerle dolu olduğu, yer kalmadığı için cesetlerin dışarıda üst üste yığıldığı görüldü.

Rıdvan ailesine yönelik katliam

Süveyda şehrinde Rıdvan ailesine ait bir kabul salonunda silahsız en az 15 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Aile üyeleri, salonda kahve içen kişilerin içeri giren silahlı kişilerce kurşuna dizildiğini anlattı.

Bir görgü tanığı, saldırganların askeri üniformalı olduğunu ancak hükümet gücü mü yoksa milis mi olduklarını ayırt etmenin imkânsız olduğunu söyledi.

Çatışmalar, Bedevi aşiretleri ile Dürzî milisler arasında yerel bir anlaşmazlıkla başlayıp HTŞ militanlarının müdahalesiyle hızla tırmandı.

Süveyda sakinleri, hükümete bağlı güçleri katliamlardan sorumlu tutarken, sosyal medya paylaşımlarında bazı militanların Dürzîlere karşı mezhepçi nefret söylemleri kullandığı belgelendi.