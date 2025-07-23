Tunus Cumhurbaşkanı, Gazze’deki Çocukların Fotoğraflarıyla Trump’ın Danışmanını Karşıladı + Video

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tunus Cumhurbaşkanı Qais Saied, Donald Trump’ın Ortadoğu ve Afrika işlerinden sorumlu kıdemli danışmanı Masad Boulos ile gerçekleştirdiği resmi görüşmede, Gazze’deki Filistinli çocukların çektiği acıları vurgulayan çarpıcı bir adım attı. Saied, Kartaca Sarayı’nda yapılan görüşmede, açlıktan toprak yemek zorunda kalan Gazze’deki çocukların fotoğraflarını göstererek, Filistin halkının yaşadığı insanlık suçlarına karşı güçlü bir mesaj verdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bir videoda, Saied’in Boulos’u karşılarken Gazze’deki Filistinli çocukların dramını yansıtan fotoğrafları gösterdiği görülüyor. Saied, bir fotoğrafa işaret ederek, “Sanırım bu görüntüler size tanıdık geliyor. İşgal altındaki Filistin topraklarında ağlayan ve toprak yiyen bir çocuk... 21. yüzyılda, yiyecek bir şey bulamayıp elinde bir avuç toprak tutan bir çocuk... Ve işte bir başka çocuk, açlıktan ölmek üzere çünkü yiyecek hiçbir şeyi yok,” dedi.

Bu insanlık suçunun asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Saied, uluslararası toplumun meşruiyetini sorguladı: “Bu mu uluslararası meşruiyet? Her geçen gün daha da çöken bir meşruiyet mi? Filistin halkına her gün, her saat bu felaketler dayatılırken bunun ne anlamı var?”

Tunus Cumhurbaşkanı, küresel vicdanın uyanması gerektiğini belirterek, “İnsanlığın artık uyanma vakti geldi. Filistin halkına karşı işlenen bu suçlar durdurulmalı. Bugün insanlık toplumu, uluslararası toplumdan çok daha ileri giderek bu felaketleri açıkça kınıyor,” diye ekledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı Ofisi, görüşmede Filistin meselesinin yanı sıra terörizm ve Arap dünyasındaki bölgesel durum gibi konuların da ele alındığını duyurdu. Saied, Arap ülkelerindeki sorunların, dış müdahale olmadan, o ülkelerin halkları tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Tunus’un halkının çıkarları ve talepleri doğrultusunda stratejik iş birliğini güçlendirme yolunda ilerlediğini ifade etti.





