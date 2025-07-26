ABD'de Demokrat Parti'nin popülaritesi son 35 yılın en düşük seviyesinde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- The Wall Street Journal'ın (WSJ) yayımladığı ankete göre, Amerikan seçmenleri nezdinde Demokrat Parti'nin popülaritesi son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Araştırma, seçmenlerin yüzde 63'ünün Demokrat Parti'ye olumsuz yaklaştığını ortaya koyarken, partiye olumlu bakanların oranı yüzde 33'te kaldı.

16-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 1500 Amerikalı seçmen katıldı. Anketin hata payı yüzde 2,5 olarak açıklandı.

Trump'ın karnesi de zayıf

YouGov ve The Economist tarafından ortaklaşa yapılan başka anket ise Başkan Donald Trump'ın icraatlarına yönelik halk memnuniyetsizliğini gözler önüne serdi.

Ankete göre, Amerikalıların yüzde 55'i Trump'ın çalışmalarını olumsuz değerlendiriyor. Bu oranın içindeki yüzde 95'lik kesimin Demokrat Partililerden oluşması dikkat çekti.

Trump'ın politikalarını genel olarak onaylayanların oranı ise yüzde 41 oldu.

Başkan Trump'a yönelik memnuniyetsizlik, 18 ila 29 yaş arasındaki gençlerde en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu yaş grubundaki katılımcıların yüzde 66'sı Trump'ın çalışmalarından hoşnut olmadığını belirtti. 65 yaş üstü katılımcılarda ise bu oran yüzde 48 olarak ölçüldü.

Enflasyon ve suçla mücadelede sınıfta kaldı

Trump yönetiminin belirli politikalardaki performansı da mercek altına alındı.

Katılımcıların yüzde 60'ı, Trump'ın enflasyon konusundaki icraatlarını olumsuz bulurken, sadece yüzde 34'ü olumlu değerlendirme yaptı.

Başkanın suçla mücadele performansı konusunda ise görüşler neredeyse ikiye bölündü.

Katılımcıların yüzde 45'i bu alandaki çalışmalardan memnuniyetsizliğini dile getirirken, yüzde 44'ü onay verdi.

Söz konusu anket, 11-14 Temmuz tarihleri arasında 1680 yetişkin Amerikalının katılımıyla gerçekleştirildi.