Rusya’dan Ermenistan ve Azerbaycan’a ABD’nin Koridor Önerisi Hakkında Uyarı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ermenistan ve Azerbaycan’a sunduğu Kafkasya bölgesindeki koridor projesi önerisi hakkında sert bir açıklama yaptı. Zaharova, Washington’un bu önerisini “aldatmaca” olarak nitelendirerek, projenin bölgedeki güvenlik mekanizmalarına zarar verebileceğini ifade etti.

Zaharova, ABD’nin sözde benzersiz bir çözüm sunduğunu iddia ettiğini, ancak bu önerinin gerçekte bir yanılsama olduğunu vurguladı. Sözcü, Ermenistan ve Azerbaycan’a bu tür bir girişimin olası olumsuz sonuçlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.