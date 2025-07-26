  1. Ana Sayfa
Rusya’dan Ermenistan ve Azerbaycan’a ABD’nin Koridor Önerisi Hakkında Uyarı

26 Temmuz 2025 - 18:17
News ID: 1711650
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Kafkasya bölgesinde önerdiği koridor projesinin aldatmaca olduğunu ve bölgenin güvenliğini sağlama mekanizmalarına aykırı olduğunu belirtti. Zaharova, Ermenistan ve Azerbaycan’ı bu önerinin olası sonuçları konusunda uyardı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ermenistan ve Azerbaycan’a sunduğu Kafkasya bölgesindeki koridor projesi önerisi hakkında sert bir açıklama yaptı. Zaharova, Washington’un bu önerisini “aldatmaca” olarak nitelendirerek, projenin bölgedeki güvenlik mekanizmalarına zarar verebileceğini ifade etti.

Zaharova, ABD’nin sözde benzersiz bir çözüm sunduğunu iddia ettiğini, ancak bu önerinin gerçekte bir yanılsama olduğunu vurguladı. Sözcü, Ermenistan ve Azerbaycan’a bu tür bir girişimin olası olumsuz sonuçlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

