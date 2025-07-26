Türkiye Dışişleri Bakanı: Gazze Ateşkesinde Üç Kritik Anlaşmazlık Noktası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalara son vermek için sürdürülen ateşkes çabalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, taraflar arasında anlaşma sağlanmasının önünde üç kritik engel bulunduğunu belirtti.

Bakan Fidan’a göre, ilk anlaşmazlık noktası, insani yardımların dağıtım mekanizması ve bu süreci denetleyecek kurumun belirlenmesi. Taraflar, yardımların nasıl ve kim tarafından dağıtılacağı konusunda uzlaşmaya varamıyor. İkinci olarak, İsrail güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesi ve çekilme sonrası konuşlanacakları bölgeler tartışma konusu. Son olarak, Hamas’ın, İsrail’in esirlerin serbest bırakılmasının ardından anlaşmaya bağlı kalacağına dair garanti talep etmesi, görüşmeleri zorlaştırıyor.

Fidan’ın bu açıklamaları, Gazze’de aylardır devam eden insani kriz ve çatışmaların çözümüne yönelik uluslararası çabaların önündeki engelleri bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımın ulaştırılması için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Ancak bu üç temel konuda uzlaşma sağlanamaması, barış sürecini karmaşık hale getiriyor.