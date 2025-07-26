Azerbaycan ve Kazakistan, Müslüman Ülkeler Arasında İsrail’in En Yakın Müttefikleri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli prestijli düşünce kuruluşu Atlantic Council, Azerbaycan ve Kazakistan’ın Müslüman ülkeler arasında İsrail’in en yakın müttefikleri olduğunu belirtti. Rapor, bu iki post-Sovyet ülkesinin liderlerinin, dini ve etnik hoşgörüyü istikrarın anahtarı olarak gördüğünü vurguluyor.

Gazze savaşının ardından Azerbaycan, İsrail ile ilişkilerini sadece güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda İsrail’in en büyük enerji tedarikçilerinden biri haline geldi. Başkent Bakü, İsrail ile Türkiye arasında arabuluculuk yaparak diplomatik bağların gelişmesine katkıda bulundu. Ayrıca, Azerbaycan, İsrail kıyılarındaki Tamar gaz sahası araştırmalarında da aktif rol oynadı.

Atlantic Council, İbrahim Anlaşmaları’nın yeni üyelerinin yalnızca İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmanın ötesine geçmesi gerektiğini ifade ediyor. Anlaşmaların genişlemesi istenen bir hedef olsa da, bu süreç ana misyonundan sapmamalı. Mayıs ayında, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ermenistan ve Azerbaycan’ın İbrahim Anlaşmaları’na katılabileceğini duyurdu. Ancak, Güney Kafkasya’da barışın sağlanması önemli olsa da, Hristiyan bir ülke olan Ermenistan’ın Ortadoğu’ya ait olmaması nedeniyle bu anlaşmaların temel misyonuyla doğrudan bağlantısı bulunmuyor.

Azerbaycan ve Kazakistan’ın İsrail ile yakın ilişkileri, bölgesel dinamikleri etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu ülkeler, enerji, diplomasi ve stratejik iş birliği alanlarında İsrail ile bağlarını güçlendirmeye devam ediyor.