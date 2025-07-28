Devrim Muhafızları: Füze operasyonları devam etseydi İsrail yoktu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, İslam Cumhuriyeti'nin İsrail rejiminin 12 günlük saldırısı sırasında gösterdiği caydırıcı ve taarruzi gücün, İsrail'in tüm hesaplarını bozduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, Pazar günü yaptığı açıklamada, “Siyonist rejim 12 günlük dayatılmış savaşta şaşkına döndü ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin füze operasyonları devam etseydi, bugün bu rejimden geriye hiçbir şey kalmazdı” dedi.

İsrail’in askeri işlerden sorumlu bakanının İran’a yönelik söylemlerini psikolojik savaş taktiği olarak nitelendiren Naini, İran Silahlı Kuvvetleri’nin yeteneklerini daha da artırmak için hiçbir fırsatı kaçırmadığını vurguladı.

Sözcü, İsrail'in şimdilerde İran’a yönelik anlamsız saldırı tehditleriyle ülkedeki kamu düzenini bozmayı hedeflediğini ancak bu tehditlerin İslam Cumhuriyeti’nin hem sert hem de yumuşak gücünü zaten test ettiğini belirtti.

Naini, İran’ın yumuşak gücünün, ''İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin hikmetli rehberliği, halkın dini inançları ve ulusal birliği temelinde düşmanın planlarını boşa çıkardığını'' kaydetti.