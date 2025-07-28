İsviçre: Gazze Savaşı, Ancak Filistin'in Devlet Olarak Tanınmasıyla Bitebilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jonas Montani, bugün yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki savaşın ancak yaşayabilir ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasıyla çözülebileceğini söyledi. Montani’ye göre, bu devletin 1967 sınırları içinde, İsrail’le barış ve güvenlik içinde yaşaması gerekiyor.

Montani’nin bu açıklamaları, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıların sürdüğü, ateşkes ve esir takası görüşmelerinin ise henüz sonuç vermediği bir dönemde geldi. İsrail’deki aşırı sağcı hükümet, Filistin’in bağımsız bir devlet olmasına ve “iki devletli çözüm”e karşı çıkıyor. Ayrıca, İsrail, Hamas’ın içinde yer aldığı bir Filistin yönetimi kabul etmeyeceğini belirtiyor.

Bölgede devam eden çatışmalar ve ablukalar nedeniyle Gazze’de açlık ve insani kriz derinleşirken, bugün kısa süreli bir insani ara verilerek bazı gıda yardımları ulaştırıldı.

Montani, RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, kalıcı çözüm için, uluslararası hukuka dayalı ve “iki devletli çözüm” esasına uygun adımların atılması gerektiğini belirtti. İsviçre’nin bu çözüme aktif destek verdiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

İsviçreli sözcü, Filistin’in resmen tanınmasının, ancak iki devletli çözüm yolunda somut adımlar atıldığında ve hem İsrail’in güvenliği hem de Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı güvence altına alındığında değerlendirilebileceğini söyledi.

İsviçre hükümeti, Filistin’in devlet olarak tanınmasının, kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik iki devletli çözüm vizyonuna uygun olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Filistin’i tanıma hazırlığı ise İsrail ve ABD’nin sert tepkisiyle karşılaştı.