Game of Thrones Oyuncusu: "Çocuğunuz Gazze İçin Ne Yaptığınızı Sorarsa Cevabınız Ne Olacak?"

Parstoday'in IRNA'dan aktardığına göre, İrlandalı tanınmış oyuncu ve "Game of Thrones" dizisindeki "Davos Seaworth" karakterini canlandıran Liam Cunningham, bir röportajda Hollywood'un Gazze'deki sivillerin katledilmesine karşı eylemsizliğini ve sessizliğini eleştirdi.

Cunningham, "Hayatımızın en korkunç olayı" olarak nitelendirdiği duruma atıfta bulunarak şunları söyledi: "İnsanlığa olan umudumu kaybetmiyorum ama bazı figürlerin korkaklık düzeyi üzücü."

Cunningham sözlerine şöyle devam etti: "Bir gün çocuğunuz size, bu olaylar açıkça ekranlarda ve sosyal medyada yaşanırken ne yaptığınızı sorarsa ve cevabınız 'umursamadım' olursa ne diyeceksiniz?"

Sanatçıların insani felaketler karşısındaki ahlaki sorumluluğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bir gün torunlarımın gözlerinin içine bakıp hiçbir şey yapmadığımı söylemek istemiyorum, çünkü başka bir seçenek yok. Bilgiliyken hiçbir şey yapmıyorsanız, bu umursamadığınız anlamına gelir."

Cunningham, sanatçıların sessizliğini anlayışının ötesinde bulduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Konuşmadan ve protesto etmeden aynaya nasıl bakabildiklerini bilmiyorum."