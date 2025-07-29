Siyonist Rejime Küresel Nefret Artıyor; İbranice Medyadan İsrail’in Uluslararası İzolasyonunu ve Filistin’e Artan Küresel Desteği İtiraf

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kamuoyunun antisiyonizmde kritik bir noktaya geldiği ve İsrail propagandasının gerçekleri gizleyemediği görülüyor. İsrail televizyonunun küresel nefret itirafından, Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanımaya verdiği desteğe kadar son gelişmeler bu raporda yer almaktadır:

İsrail Televizyonunun Gazze Savaşı ve Filistin’e Destek Konusunda Küresel Ayaklanmayı İtirafı

İsrail Kanal 12 televizyonu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini resmen tanıyacağını açıklamasına dikkat çekerek, bu adımın İsrail’deki tüm siyasi akımlar tarafından kınanmasına rağmen göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Çünkü bu ve benzeri adımlar, küresel toplumda Gazze savaşından bıkan ve sorumluluğu İsrail rejiminde gören büyüyen bir akımı temsil ediyor. Kanal 12 itiraf ediyor ki bugün Gazze’de açlık, CNN ve BBC gibi şüpheli kanalların yanı sıra tüm dünya televizyonlarının gündeminde ve Avrupalıların neredeyse her günü bu görüntülerle başlıyor.

Avrupalıların Gazze Soykırımına Karşı Kendiliğinden Protestoları Yaygınlaşıyor

İtalya’dan Romanya’ya, oradan Yunanistan’a Avrupa halklarının İsrail rejiminin Gazze’deki suçlarına karşı kendiliğinden gelişen protestoları artıyor ve anti-İsrail tutumları belirginleşiyor. Bazı İbranice medyalar Napoli’de İsrail karşıtı pankartların açıldığını bildirirken, diğerleri Yunanistan’da İsrailli bir geminin yanaşmasını engellemek için yapılan oturma eyleminden söz ediyor. İbranice Wallah News sitesine göre Filistin yanlısı Yunan protestocular, Sisros Adası’nda gemideki yüzlerce İsrailli yolcunun saatlerce gemide mahsur kalmasına neden oldu. Protestocular, Filistin bayrakları ve pankartlar açarak Gazze’deki soykırımın durdurulmasını talep etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Küresel Nefrete Yanıt: Hepsi Propaganda!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, küresel nefretin sebebini propaganda ve algı yönetimi olarak nitelendirdi. Netanyahu, bir podcast röportajında “Dünya neden İsrail’den nefret ediyor?” sorusuna, “Hepsi propaganda!” diyerek cevap verdi. Oysa çoğu ana akım medya, İsrail etkisi altında veya Yahudi sahipliğinde bulunuyor. Ayrıca, Google, YouTube, yapay zeka şirketleri ve özellikle Hollywood film yapım şirketleri gibi büyük Amerikan teknoloji ve medya kuruluşları da açık ya da gizli şekilde Siyonizm’i destekliyor.

Fransa ve Filistin’e Tarihi Destek; BM’de Adaletin Sesi Duyuluyor

İsrail rejiminin Gazze halkına karşı artan insanlık dışı suçları devam ederken, Fransa’nın Filistin devletini tanıma kararı önemli ve belirleyici görünüyor. Bu karar, Batı’da kamuoyunun baskısının bir yansıması olarak değerlendirilmeli. Emmanuel Macron’un önümüzdeki Eylül’de BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıma kararı, diğer ülkelerde benzer tepkilerin zincirini başlatabilir.

Gazze’de Aç Kalan Gazeteciler İçin Küresel Uyarı: Dünyanın Göz ve Kulağı Açlık Krizinde

Uluslararası medya ve haber ajansları, Gazze Şeridi’nde çalışan gazetecilerin kötü durumundan ve açlıktan ciddi şekilde endişe duyduklarını bildirdi. AFP, AP, BBC ve Reuters, gazetecilerin kendileri ve aileleri için artık yemek temin edemedikleri konusunda “çok endişeli” olduklarını açıkladı. İsrail rejimi uluslararası gazetecilerin Gazze’ye girişini engellediği için sadece Filistinli gazeteciler savaş bölgesinden haber yapabiliyor. Bu ajanslar ortak açıklamada, Gazze’deki gazetecilerin giderek kendi ve ailelerinin beslenmesini sağlayamadıkları için derin endişe duyduklarını belirtti.

İnsani Yardımlar Halkın Eline Ulaşamıyor; Gazze Savaş ve Açlık Arasında Kalmış

“Sivil İsrailliler” tarafından yardım kamyonlarına saldırılar devam ediyor ve Gazze Şeridi, yardım ve gıda eksikliği nedeniyle büyük bir felaketin eşiğinde. İsrail işgal ordusu, Gazze’ye gönderilen binlerce ton yardımı yok ederken, 2.3 milyon nüfuslu bölge açlıkla mücadele ediyor. Bu adım, dünya genelindeki protestolar ve siyasi liderlerin İsrail’e yardım geçişini sağlaması ve Gazze’deki neredeyse iki yıllık savaşı durdurması için baskı çağrıları arasında gerçekleşiyor. Son günlerde pek çok dünya şehrinde, İsrail’in Gazze ablukasını ve halkın açlığını kınayan geniş çaplı yürüyüşler düzenlendi.