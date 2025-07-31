  1. Ana Sayfa
Jeffrey Sachs: El Kaide, Amerika'nın Bir Ürünüdür

31 Temmuz 2025 - 12:13
Amerikalı bir analist el-Kaide’nin Amerika’nın bir ürünü olduğunu söyledi. Amerikalı analist Jeffrey Sachs şu ifadelerde bulundu: ‘El Kaide'yi CIA kurdu ve hâlâ yönetiyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’li bu analist Suriye’de iktidara gelen terör örgütü HTŞ liderinin de ABD’nin bir ürünü olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘Usame bin Ladin, CIA'in bir ürünüydü. Muhammed el-Colani de Amerika'nın onayını alarak iktidara geldi.

Beşar Esad hükümetinin devrilmesi gizli bir CIA operasyonuydu, halk devrimi değildi.

İsrail ve Filistin söz konusu olduğunda, Amerika cinayet, etnik sürgün ve apartheid'ın doğrudan ortağıdır.

Dünya bu soykırım karşısında sessiz kalırsa, insanlığın geleceği tehlikede olacaktır.’

