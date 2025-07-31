Jeffrey Sachs: El Kaide, Amerika'nın Bir Ürünüdür

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’li bu analist Suriye’de iktidara gelen terör örgütü HTŞ liderinin de ABD’nin bir ürünü olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘Usame bin Ladin, CIA'in bir ürünüydü. Muhammed el-Colani de Amerika'nın onayını alarak iktidara geldi.

Beşar Esad hükümetinin devrilmesi gizli bir CIA operasyonuydu, halk devrimi değildi.

İsrail ve Filistin söz konusu olduğunda, Amerika cinayet, etnik sürgün ve apartheid'ın doğrudan ortağıdır.

Dünya bu soykırım karşısında sessiz kalırsa, insanlığın geleceği tehlikede olacaktır.’