İran Dahil Birçok Heyet, İsrailli Yetkilinin Konuşması Sırasında Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'ndan Ayrıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejim parlamentosu Knesset başkanı, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Dünya Parlamentolar Arası Birlik toplantısında yaptığı konuşmada, Filistin devletinin Londra ve Paris'te kurulabileceğini iddia etti!

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pazartesi günü Dünya Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Dünya Meclis Başkanları 6. Konferansı'na katılmak üzere bir heyetle Cenevre'ye gitmişti. İran İslami Şura Meclisi Başkanı, Dünya Meclisleri toplantısına katılmak üzere Cenevre'ye gitmeden önce şunları söyledi: "Bu toplantı, parlamenter diplomasiyi güçlendirmek, Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarını ifşa etmek ve İran halkının uluslararası arenadaki taleplerini dile getirmek için değerli bir fırsattır."