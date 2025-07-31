Brezilya: İsrail’e Karşı Yaptırımlar Uygulayacağız

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Mauro Vieira, Brezilya'nın İsrail'e karşı bazı yaptırımlar uygulama kararı aldığını belirterek, bu adımın Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına yanıt olarak atıldığını söyledi.

Vieira, bu yaptırımların bir bölümünün Brezilya'nın İsrail’e yönelik askeri malzeme ihracatını askıya almayı içerdiğini ifade etti.

Brezilya Dışişleri Bakanı ayrıca şunları vurguladı: “Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı soykırım suçlamasına resmi olarak destek veriyoruz.”

Brezilya'nın ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden gelen malların ithalatına yönelik daha katı kontrol ve denetim mekanizmaları uygulayacağını açıkladı.