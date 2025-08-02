Suriye’de İsrail müdahalesine ve baskılara karşı protestolar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin birçok bölgesinde, özellikle Dera ve Şam kırsalında, gösteriler düzenlendi. Protestocular, bu eylemlerin “İsrail’in Suriye’nin iç işlerine müdahalesine” karşı bir tepki olduğunu belirtti ve ülkenin birliği ile egemenliğini vurguladı.

Göstericiler, Suriye ulusal kimliğini öne çıkaran ve her türlü dış askeri ya da siyasi müdahaleye karşı çıkan sloganlar attı. Bu protestolar, hem dış müdahalelere hem de iç baskılara yönelik kamuoyundaki artan öfkeyi yansıttı.

Güney Suriye’de, Süveyda, Salhad, Şehba, Selim, Kanavat, Mufala ve Ebu Zureyk gibi kilit şehirlerde kitlesel protestolar patlak verdi. Göstericiler, rejim güçlerinin Süveyda vilayetinde son dönemde gerçekleştirdiği olaylarda işlediğini belirttikleri “emsali görülmemiş vahşetleri” kınadı.

Ordu birliklerinin çekilmesi talep edildi

Eylemciler, yağmalama ve yıkıma maruz kaldığı bildirilen ve çok sayıda evin tamamen yakıldığı düzinelerce köyden hükümet güçlerinin derhal çekilmesini talep eden pankartlar taşıdı.

Gösterilerde ayrıca, insani yardım koridorlarının açılması ve Süveyda’ya yönelik devam eden güvenlik ve askeri kuşatmanın sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

Protestocular, HTŞ rejiminin son olaylara ilişkin açıkladığı yerel soruşturma komitesini de eleştirerek, komitenin meşruiyetini reddetti. “Fail, kendi suçunu soruşturamaz” diyerek, yerel değil uluslararası bir soruşturma talep ettiler.

Gösterilerde ayrıca Süveyda’dan kaybolan yüzlerce kişinin akıbetinin açıklanması istendi. Suriye devleti ve ona bağlı medya kuruluşları tarafından yayılan “kışkırtıcı söylemler ve dezenformasyon” kınandı.

Protestocular, son günlerde güvenlik güçlerinin basının girişini engellediğini öne sürerek, Şam yönetiminden yabancı gazetecilerin Süveyda’ya girişine izin verilmesini talep etti.