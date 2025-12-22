Ensarullah: BAE'nin paralı askerleri İsrail'i memnun etmek için çalışıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Ferah, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı unsurlar arasında güney ve doğu bölgelerde yaşanan çatışmaların, Yemen’in birliğiyle değil Riyad’ın yayılmacı hesaplarıyla bağlantılı olduğunu vurguladı. El-Ferah, BAE’nin paralı unsurlarının Siyonist rejimin rızasını kazanmaya çalıştığını belirterek, Yemen halkının ülkesinin Amerikalılar ve Siyonistler için bir oyun alanına dönüştürülmesine asla izin vermeyeceğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansı’nın uluslararası haberler servisine göre, el-Ferah, Yemen’in güneyi ve doğusundaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın BAE’ye bağlı Güney Geçiş Konseyi’ne yönelik son sert tutumunun, Yemen’in birliğiyle hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti. El-Ferah’a göre bu tutum, Riyad’ın Hadramut, el-Mehra ve diğer işgal altındaki bölgelerdeki sömürgeci emellerinin bir yansımasıdır.

Yemen’in bölünmesi ortak hedef

El-Ferah, BAE’nin de Yemen’in birliğini kesinlikle istemediğini belirterek, tüm düşman aktörlerin Yemen’i parçalama konusunda iş birliği içinde olduğunu dile getirdi. Bu güçlerin, Yemen halkının acıları ve toplumsal dokusunun parçalanması pahasına, paralı unsurları aracılığıyla nüfuz ve servet paylaşımı yarışına girdiklerini söyledi.

Yaşananların bir “iç çatışma” olmadığını vurgulayan el-Ferah, işgal altındaki bölgelerdeki durumun doğrudan yabancı işgal ve dış müdahalenin sonucu olduğunu, asıl hedefin Yemen’i zayıflatmak ve bağımsız karar alabilen birleşik bir devletin kurulmasını engellemek olduğunu kaydetti.

Ensarullah yetkilisi, sözde “meşru hükümeti geri getirme” iddiasıyla on yıldır Yemen’e karşı yürütülen saldırıların tüm gerekçelerinin çöktüğünü ve bunun büyük bir yalan olduğunun açığa çıktığını ifade etti.

BAE paralı unsurlarının hedefi Siyonist rejimi memnun etmek

El-Ferah, Yemen’in kuzeyinde ve güneyinde işgale karşı duran özgür halktan başka kimseye güvenmediklerini belirterek, Yemen’in birliğinin ancak işgalcilerin ülkeden kovulmasıyla sağlanabileceğini söyledi. Bağımsızlığın, toprakları ve kaynakları korumanın tek yolu olduğunu vurgulayan el-Ferah, Yemen’in dışarıdan yönetilen ve Amerikalılar ile Siyonistlerin cirit attığı bir ülke olmayacağını açıkça dile getirdi.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aidrus ez-Zübeydi’nin Sana’ya girme tehdidine de sert tepki gösteren el-Ferah, bu tür küstah açıklamaların, Zübeydi’nin gerçek hedefinin Tel Aviv olduğunu gösterdiğini söyledi. El-Ferah’a göre Zübeydi, Siyonist rejimin onayını kazanarak konumunu korumaya çalışan bir araçtan ibarettir.

Zübeydi’nin, Yemen’i parçalamayı hedefleyen BAE-Siyonist projenin bir parçası olduğunu belirten el-Ferah, onun işgalci İsrail’le normalleşmeyi “kurtuluş yolu” olarak gördüğünü ve bu yolla Suudi Arabistan’ın öfkesinden kaçmayı planladığını ifade etti.

El-Ferah, Yemen halkı nezdinde Siyonist rejime yakınlaşmanın affedilmez bir suç olduğunu vurgulayarak, Yemen’in hiçbir zaman İsrail’le ilişkileri normalleştiren bir ülke olmadığını ve olmayacağını söyledi.

Sana konusunda da Zübeydi’ye seslenen el-Ferah, “On yıl önce Sana’dan kaçmak zorunda kaldınız. Bugün Sana söylemi, yalnızca efendilerinizi memnun etmek ve paralı misyonunuzu sürdürmek için kullanılan bir propagandadır” dedi.

İsrail-ABD bağlantısı İngiliz basınında

Bu gelişmelerin ardından İngiliz The Times gazetesi, işgalci İsrail ile BAE’ye bağlı Güney Geçiş Konseyi arasındaki derin ilişkileri ortaya koyan bir rapor yayımladı. Gazete, bu konseyin Sana’ya karşı ortak hedef doğrultusunda İsrailli yetkililerle görüşmek üzere heyetler gönderdiğini bildirdi.

Ayrıca Siyonist medya organları, BAE’nin İsrailli heyetleri Aden’e getirdiğini aktardı.

Times’ın dikkat çektiği en tehlikeli nokta ise, Güney Geçiş Konseyi’nin, Yemen’in güneyinin resmen ayrılmasının hemen ardından tanınmak karşılığında, İsrail’le normalleşmeyi genişletmek için ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğini almayı hedeflemesidir.

Bu veriler, BAE destekli ayrılıkçı projenin, ABD ve işgalci İsrail tarafından tasarlanmış bir plan olduğunu; normalleşme kartının ise siyasi fırsatçılığın bir aracı haline getirildiğini açıkça