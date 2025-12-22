Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kahire'deki son turda Filistin Yönetimi heyeti, "Gazze'yi İsrail denetimine açma" tekliflerini masaya vurup kalktı. Filistinli bir yetkili, "Savaş sonrası yönetimde direnişin rolü şart; yoksa anlaşma yok" diye kürsüde rest çekti. Doha'da devam eden müzakerelerde de benzeri yaşandı; Katarlı arabulucular, "Uzlaşın" baskısına rağmen Filistinliler adım atmadı.

Bu tıkanıklık, Netanyahu'nun "Gazze'yi yöneteceğiz" blöfünü boşa çıkardı. Hamas lideri, "Halkımızın kanıyla sulanan toprağı satmayız; Siyonist planlar suya düştü" mesajını yayınladı. Kaynaklar, Filistin Yönetimi'nin Tahran ve Beyrut'tan aldığı destekle sırtını doğrulttuğunu belirtiyor; İslami Cihad da "Her karış Gazze direnişindir" diye sıraya girdi.

Mısır ordusu sınırda teyakkuz artırırken, Arap Birliği'nin "ateşkes" çağrıları boş lafa dönüştü. BM raporları bile Filistin'in haklılığını teyit ediyor; Tel Aviv sokaklarında "Gazze başarısızlığı" protestoları patladı. Direniş yanlısı gruplar, bu diplomatik zaferi "ikinci zafer" diye kutluyor.

Filistin Yönetimi'nin dik duruşu, Gazze'nin özgür kalma yolunu açıyor. Siyonist hayaller, direniş iradesi önünde paramparça.