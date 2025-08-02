Hizbullah: Gazze'nin yanındayız, düşman direnişi söküp atamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah'ın Lübnan meclisindeki grubu bağlı Direnişe Vefa İttifakı üyesi Milletvekili Ali Ammar, Arap ve uluslararası toplumun Gazze'de yaşananları sadece duyup izlediğini ve kılı kıpırdamadığını belirtti. Ammar, İsrail'in direnişi "söküp atamayacağını" ifade etti.

Ammar, Hizbullah'ın Gubeyri'de Şehit Fuad Şukur'un kabri başında düzenlediği anma töreninde yaptığı konuşmada, bölgedeki dönüşümlerin farkında olduklarını söyledi.

"Tüm imkanlarımızla Gazze'nin yanındayız"

Uluslararası toplumun tutumunu eleştiren Ammar, "Ne yazık ki, Gazze'de yaşananları, çocuklarını, kadınlarını ve yaşlılarını vuran trajedileri, bunun sonucunda ortaya çıkan ve insan vicdanının kabul etmeyeceği açlık ve kıtlığı gören ve duyan, ancak kılı kıpırdamayan bir Arap toplumu ve uluslararası toplumla karşı karşıyayız," diye konuştu.

Ammar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikati dile getirmekten başka çaremiz yok. Dolayısıyla tüm imkanlarımızla Gazze'nin yanındayız. Halkına sesleniyoruz: Sabredin ey halkımız, sevdiklerimiz. Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Allah'ın izniyle kurtuluş ve zafer yeniden gelecektir."

"Savaş sadece İsrail'in savaşı değil"

Her düzeyde zorluklar ve tehlikelerle dolu bir dönemden geçildiğini belirten Ammar, "Düşman İsrail, geçen yıl başlattığı ve malum şekilde sona eren büyük savaşın ardından her gün bize yönelik saldırganlığını sürdürüyor," dedi.

Bu savaşın sadece İsrail tarafından yürütülmediğini ifade eden Ammar, "Bu, kelimenin tam anlamıyla evrensel bir savaştı. Düşman İsrail, bu savaşta başta ABD olmak üzere küresel emperyalizm, Avrupalılar ve bazı Araplarla işbirliği yaptı. Tek hedefleri Hizbullah'ı ve direnişi yok etmekti. Bu hedefi gerçekleştirmek için medya, askeri, güvenlik, seferberlik ve ekonomi imparatorluklarını kullandılar, ancak hayal kırıklığına uğradılar ve apaçık bir hezimete uğradılar," ifadelerini kullandı.

Ammar, İsrail hava kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyi, Bekaa ve Beyrut'un güney banliyölerindeki saldırılarını sürdürdüğünü ve kayıplara yol açtığını belirterek, düşmanın "bu köklü kaleyi söküp atmaktan aciz olduğunu" vurguladı.