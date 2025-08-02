İsrail'den tam çekilmeye ret: ABD 'Hamas teslim olsun' diyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail, Mısır ve Katarlı arabuluculara ilettiği yanıtta, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeyi reddeden tutumunu sürdürdü.

Tel Aviv yönetimi, bölge içinde 800 ila 1500 metre derinliğinde güvenlikli tampon bölge oluşturma ve hem ana eksenlerde hem de bazı yerleşim bölgelerindeki hayati mevzileri elinde tutma kararından geri adım atmayacağını teyit etti.

Müzakere sürecine aşina kaynaklara göre İsrail, yanıtında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere BM kuruluşlarının insani yardım getirme ve dağıtma görevini tekellerine almasını da kesin bir dille reddetti.

Bunun yerine, BM'nin rolü aleyhine "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın rolünün sabitlenmesi ve genişletilmesi talep edildi.

Bu gelişmeler, Kahire ve Doha'nın olumlu işaretlerin azlığına rağmen sekteye uğrayan müzakereleri canlandırmak için çabalarını sürdürdüğü bir dönemde yaşanıyor.

ABD'den 'Hamas teslim olsun' şartı

Arabuluculuk sürecine katılan Mısırlı bir yetkili, el-Ahbar'a yaptığı açıklamada, Washington'un savaşın durdurulması için Tel Aviv'e daha az baskı yaptığını belirtti ve bunu "Amerikan tutumunda dikkat çekici bir dönüşüm" olarak nitelendirdi.

Yetkili, ABD'li yetkililerin söylemlerinin belirgin şekilde değiştiğini, artık "Hamas'ın teslim olması" talebine odaklandıklarını ve esir takası ya da geçici ateşkese yol açacak müzakerelere girmeyi reddettiklerini sözlerine ekledi.

Buna karşın İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bazı ABD'li yetkililerin "İsrail'in Gazze'deki askeri hedeflerini tamamladığı" görüşünde olduğunu ve Netanyahu'yu "siyasi konumunu güçlendirmek ve muhtemel ateşkes anlaşmasını engellemek için savaşı uzatmakla" suçladığını bildirdi.

Bu sızıntılar, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Netanyahu ile görüşmeleri ve dün sabah Gazze'ye yaptığı saha ziyaretini içeren turunun ardından işgal altındaki topraklardan ayrıldığı sırada geldi.

Witkoff, ziyaret sonrası Washington'un "bölgeye gıda ve ilaç sokmak için bir plan hazırlayacağını" duyururken, eski ABD Başkanı Donald Trump da Axios haber portalına verdiği mülakatta ülkesinin "Gazzelilere gıda sağlamak için bir plan üzerinde çalıştığını" iddia etti.

Siyasi anlaşmayla ilgili olarak ise Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan üst düzey bir İsrailli siyasi kaynak, "Hamas ile kısmi anlaşmalar olmayacak," diyerek yaklaşık elli İsrailli esirin serbest bırakılmasına giden yolun hâlâ uzun olduğunu belirtti.

Kaynak, Hamas'ın silahsızlanmayı veya Gazze Şeridi'ni terk etmeyi reddettiğini ifade ederek, "gelecekteki herhangi bir anlaşmanın muhtemelen İsrail hapishanelerindeki müebbet hapis cezası almış tüm esirlerin serbest bırakılmasını içereceğini" ekledi.