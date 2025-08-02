Kerbela’da Filistin için küresel buluşma

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Dördüncü Aksa Çağrısı Konferansı, cuma günü Irak’ın kutsal Kerbela kentinde başladı. El-Meyadin’nin bildirdiğine göre, 60 ülkeden 400 katılımcının yer aldığı etkinlik, Filistin davasına uluslararası desteği pekiştirmeyi ve Aksa etrafında dini birlik oluşturmayı hedefliyor.

Konferans ilk olarak Eylül 2022’de, İmam Hüseyin Türbesi Genel Sekreterliği, Irak Daru’l-İfta’sı (fetva kurumu) ve Küresel Filistin’e Dönüş Kampanyası gibi kuruluşların iş birliğiyle başlatıldı.

El-Meyadin’e göre, konferansın temel hedefi, Filistin direnişi ile Hüseynî kıyamının ilkeleri arasındaki ortak değerleri vurgulayarak Filistin’e desteği artırmak. Ayrıca, Kerbela’ya gelen milyonlarca ziyaretçiyi de hesaba katarak, İslam ümmeti içinde Mescid-i Aksa için birlik oluşturmayı amaçlamakta. Bununla birlikte, Filistin’le küresel dini dayanışmayı güçlendirmek de konferansın hedefleri arasında.

İmam Hüseyin Türbesi’nden Filistin’in kurtuluşu çağrısı

Açılış oturumunda konuşan İmam Hüseyin Türbesi Genel Sekreteri Hasan Raşid el-Abisi, İslam ümmetine Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma ve Filistin halkının kurtuluşu için harekete geçme çağrısı yaptı.

El-Abisi, Gazze Şeridi’ndeki durumu “büyük bir insani felaket” olarak niteleyerek, “Dünya, özellikle de Arap ve İslam ülkeleri, Gazze’deki bu büyük insani felaketin devam etmesine izin vermemelidir.” ifadelerini kullandı.

El-Abisi, “Gazze Şeridi’ndeki geniş çaplı açlığın korkunç görüntüleri, vicdan sahibi hiçbir insanın huzur içinde yemek yiyip su içmesine olanak tanımaz.” diyerek, sabırlı ve direnen Filistin halkını selamladı ve onların kararlılığından duyduğu gururu dile getirdi.

Sözle sınırlı kalmayalım, somut adımlar atılmalı

Öte yandan, Gazze'deki hastane işleri bakan yardımcısı ve yerel bir hastanenin yöneticisi olan Dr. Abdullatif el-Hacc da konferansta bir konuşma yaparak, uluslararası çevreleri somut adımlar atmaya çağırdı.

El-Hacc, konferansın yalnızca söylemle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Gazze’ye destek konusunda pratik ve somut adımlar atılmalı.” dedi. Konuşmasında, devam eden ablukanın ve açlığın yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Küresel dini liderlerden Filistin’le dayanışma mesajları

Şeyh Yusuf Abbas da Küresel Kampanya ve Alimler Forumu adına konuştu. Ardından Cenevre Ulu Camii imamı ve Avrupa Müslümanlar Konseyi Başkanı Muhaciri Zeyan söz aldı.

Konferansta farklı inançlardan dini liderler de Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını bildirdi. Bu isimlerden biri olan İnsan Hakları Komitesi üyesi Budist rahip Kalo Bahana da konuşarak, Filistin’e adalet çağrısında bulunan küresel ve dinler arası mutabakata vurgu yaptı.