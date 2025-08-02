Kızılay’dan Erbain Yürüyüşü İçin 8 Bin Gönüllü Görevlendirildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Kızılayı Başkanı Dr. Pir Hüseyin Kulivend, Kerbela’daki Sebtayn Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Uluslararası Bilimsel-Tıbbi Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Erbain yürüyüşü döneminde zâirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için 8 bin gönüllü kurtarma ve sağlık personelinin Irak’a gönderileceğini açıkladı. Kulivend, İran Kızılayı’nın yeterli ekipman ve ilaçla, Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi ve Irak Kızılayı gibi gruplarla birlikte zâirlere hizmet vereceğini vurguladı.

Konuşmasında, Erbain törenlerini düzenleyen yetkililere teşekkür eden Kulivend, “İran halkı ve yetkilileri adına, Erbain’in yönetimi ve İranlı zâirlere ev sahipliği için teşekkür ederim” dedi.

Erbain’de Hizmet Yönetimi İçin 5 Ana Başlık

Kulivend, Erbain yürüyüşünde zâirlere hizmet sunmanın 5 temel alanda yönetilmesi gerektiğini belirtti: güvenlik ve emniyet, sağlık ve tıbbi hizmetler, altyapı ve lojistik, bilgilendirme ve iletişim, ve kalabalık toplanmalarda kriz yönetimi. “Erbain’de dünyanın dört bir yanından milyonlarca Şii, Hz. Hüseyin’i (a.s.) ziyaret etmek için geliyor. Bu zâirlere hizmet sunumu dünyada eşsizdir” diyen Kulivend, İran Kızılayı’nın gönüllü ekipleri, ilaçları ve ekipmanlarıyla Irak’taki diğer gruplara destek olacağını ifade etti.

“Tabip Dovar” Projesi ve Mobil Sağlık Hizmetleri

Kulivend, Necef’ten Kerbela’ya uzanan Hüseyin Yolu’nda 1800 gönüllü sağlık personelinin “Tabip Dovar” projesi kapsamında sırt çantalarıyla mobil sağlık hizmeti sunacağını duyurdu. Bu ekipler, yürüyüş sırasında zâirlere yerinde tıbbi destek sağlayacak. Ayrıca, 4030 telefon hattıyla Erbain döneminde tıbbi danışmanlık, beslenme, konaklama, psikoloji ve psikiyatri alanlarında sanal hizmetler sunulacak.

12 Günlük Savaşta Kızılay’ın Rolü

Kulivend, Siyonist rejimin ABD liderliğinde İran’a yönelik 12 günlük saldırısına değinerek, bu dönemde Erbain hizmetlerinden ve Aşura kültüründen ilham alan operasyonel planlarla hareket ettiklerini belirtti. “Savaş sırasında karargâh mantığıyla çalıştık. Bu, zorlu koşullarda operasyon yönetimini güçlendirdi” diyen Kulivend, yoğun saldırılara rağmen İran’da hiçbir hastanın hastane kapılarında kalmadığını, gönüllü doktor, hemşire ve kurtarma ekiplerinin fedakârca çalıştığını ve ilaç eksikliği yaşanmadığını vurguladı. Bu süreçte dayanışma, onur ve Allah’a güvenle hareket ettiklerini ekledi.

Gazze’deki İnsanlık Krizi ve Dayanışma Çağrısı

Gazze’deki insani duruma dikkat çeken Kulivend, “90 binden fazla hamile kadın en temel sağlık hizmetlerinden yoksun, yeni doğan bebekler tıbbi ve beslenme desteği alamıyor, 20 bin savaş yaralısı tedavi göremiyor ve gıda kuyruklarındaki insanlar doğrudan hedef alınıyor” dedi. Tüm Kızılay ve Kızılhaç başkanlarına mektup yazarak Gazze’deki zulme tepki göstermelerini istediklerini belirten Kulivend, “Burada Gazze halkını unutmamalı ve onlara yardım için tüm gücümüzle çalışmalıyız” diye vurguladı.

Erbain’de Sağlık Kongresi ve Özel Etkinlik

Kulivend, 14 Safer’de Hüseyin (a.s) Yolu’nda 1080. direkte kadın doktor ve hemşirelerin katılacağı uluslararası bir seminer düzenleneceğini duyurdu. Ayrıca, üç ay sonra İran’da Erbain Sağlık Kongresi’nin gerçekleştirileceğini belirtti.