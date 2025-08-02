Lid Havalimanı Yemen’in hedefinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail işgaline karşılık olarak işgal altındaki Yafa’daki Lid (Ben Gurion) Havalimanı’nı hedef alan hassas bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini bildirdi. Operasyonda, "Filistin-2" adlı hipersonik balistik füzenin kullanıldığı belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, operasyonun hedefini başarıyla vurduğunu doğruladı.

Seri, saldırının ardından 4 milyonu aşkın İsrailli yerleşimcinin sığınaklara girdiğini ve havalimanındaki uçuş operasyonlarının durdurulduğunu belirtti.

Seri, bu saldırının Filistin halkı ve direniş güçleriyle dayanışma mesajı taşıdığını vurgulayarak, Yemen’in Gazze’deki mazlum halka verdiği desteğin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Seri ayrıca, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin yüksek teyakkuz halinde olduğunu ve işgalci güçlerin hareketlerini yakından izlediklerini kaydetti. Yemen’in destek hattını kesmeye yönelik düşmanca girişimlerin bertaraf edileceğini vurgulayan Seri, daha önce benzer teşebbüslerin başarısızlığa uğratıldığını da hatırlattı.

Seri, “Yemen operasyonları, saldırganlık sona erip Gazze kuşatması kaldırılana kadar durmayacaktır.” ifadelerini kullanarak, Filistin davasına bağlılıklarını yineledi.

Öte yandan, gün içinde İsrail işgal güçleri de Yemen topraklarından bir füze fırlatıldığını doğruladı.

İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, bu saldırı sonucu birçok bölgede hava saldırısı sirenleri çaldı. Aynı habere göre, son bir ayda Yemen’den İsrail’e yönelik fırlatılan füze sayısı 15’e ulaştı; bu da her iki günde bir füze saldırısı anlamına geliyor.

İsrail medyasına göre, Gazze savaşının yeniden başlamasından bu yana Ensarullah hareketi tarafından işgal altındaki bölgelere toplamda 67 balistik füze ve 18 insansız hava aracı (İHA) fırlatıldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, çarşamba günü yaptığı açıklamada da Yemen güçlerinin Gazze Şeridi’nde Filistin halkına yönelik devam eden İsrail saldırılarına karşılık olarak İsrail hedeflerine yönelik üç yeni İHA operasyonu gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Seri, söz konusu operasyonlarda toplam beş insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını ve her birinin, İsrail işgali altındaki bölgelerde bulunan üç ayrı hedefi başarıyla vurduğunu bildirmişti.