FBI, Epstein belgelerinden Trump'ın adını sildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Soruşturma Bürosu (FBI), finansör Jeffrey Epstein'ın karıştığı reşit olmayanların cinsel istismarı davasına ilişkin belgelerin bir kısmını sansürledi.

Bloomberg haber kuruluşunun konuya aşina üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, belgelerden ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere onlarca tanınmış kişinin ismi çıkarıldı.

Haberde, sansürleme işleminin Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasasına uyumdan sorumlu bir grup FBI çalışanı tarafından yapıldığı belirtildi. Bu ekibin görevi, yaklaşık yirmi yıllık soruşturma boyunca biriken arşivleri gözden geçirmek ve hangi belgelerin kamuoyuna açıklanabileceğini belirlemekti.

Süreç esnasında Trump ve diğer tanınmış şahsiyetlere ait çok sayıda atıf tespit edildi. Ancak Bloomberg, bir ismin belgelerde yer almasının tek başına bir suçun kanıtı olmadığını veya suça iştirak edildiğine dair dolaylı bir ima bile taşımadığını vurguladı.

Özel hayatın gizliliği istisnası

Kaynaklara göre, Donald Trump'ın isminin belgelerden çıkarılmasının sebebi, soruşturmanın başladığı 2006 yılında özel bir şahıs olmasıydı.

Bu durum, ABD makamlarına, yayımlanmaları hâlinde "özel hayatın gizliliğinin haksız yere ihlaline" yol açabilecek kişisel verileri belgelerden gizleme imkânı tanıyan Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasasındaki iki istisnanın uygulanmasına zemin hazırladı. Bu uygulamanın tanınmış kişiler için dahi geçerli olduğu ve bu vakada da makul bulunduğu ifade edildi.

Sansürleme işleminin, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin ardından gerçekleştiği kaydedildi. Temmuz ayında ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, Epstein davasıyla ilgili belgelerin daha fazla yayımlanmasının "yersiz ve haksız" olduğunu resmi olarak açıklamıştı.

MAGA destekçilerinden 'ifşa' beklentisi

Trump'ın 2024 başkanlık kampanyası sürerken, Epstein belgelerinin gizliliğinin kaldırılması konusu, sağcı çevrelerde ve özellikle MAGA (Yeniden Büyük Amerika) hareketi taraftarları arasında özel bir popülerlik kazandı.

Belgelerin yayımlanması için ısrar edenler arasında, Trump tarafından ABD Başsavcılığı görevine atanan eski Florida savcısı Pam Bondi de bulunuyordu. Bondi, 27 Şubat'ta Beyaz Saray'da, gizliliğin kaldırılmasının "ilk aşaması" olarak nitelendirdiği ses getiren bir etkinlik düzenledi.

Sağcı aktivistlerin huzurunda, içinde yeni belgeler olduğunu iddia ettiği "Epstein belgeleri" etiketli klasörleri dağıttı. Ancak daha sonra bu belgelerin, dört yıl önce yayımlanmış belgeler olduğu anlaşıldı.

Özellikle, Trump'ın da adının geçtiği, Epstein'ın bağlantılarını içeren ve "kara kitap" olarak bilinen listenin bu belgeler arasında olduğu ortaya çıktı.

Daha önce Trump, Epstein'ın reşit olmayan kızları sunduğu siyasetçi ve iş insanlarından oluşan bir "müşteri listesi" olduğu yönündeki teorileri kamuoyu önünde dile getirmişti.

Trump, bu listede ağırlıklı olarak Demokratların olabileceğini ima etmiş ve Beyaz Saray'a döndükten sonra belgeyi yayımlama sözü vermişti. Fakat yakın zamanda yönetimi, böyle bir listenin mevcut olmadığını açıkladı. Bu durum, ifşaatlar bekleyen bazı MAGA taraftarlarının tepkilerine neden oldu.