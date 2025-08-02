Irak Güvenlik Komitesinden Kerbela Yolundaki Sürücülere Uyarı: Hız Sınırına Uyun

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Yüksek Güvenlik Komitesi, Erbain ziyareti öncesinde Kerbela’ya giden yollarda artan zâir yoğunluğu nedeniyle sürücülere önemli bir çağrıda bulundu. Komite, Cuma günü yayımladığı bildiride, Kerbela’ya giden yollardaki sürücüleri trafik kurallarına sıkı sıkıya uymaya ve özellikle aşırı hız yapmaktan kaçınmaya davet etti.

Komitenin sözcüsü Tuğgeneral Mukdad Miri, Erbain ziyaretinin resmi başlangıcıyla birlikte Irak’ın içinden ve dışından gelen zâirlerin yol açtığı yoğun trafik nedeniyle ana ve uluslararası yollarda hareketliliğin ciddi şekilde arttığını belirtti. Miri, özellikle Kerbela’ya giden yollarda sürücülerin maksimum dikkat göstermesi gerektiğini vurgulayarak, kazaların önlenmesi için temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

Komite, aşırı sıcak hava koşullarına dikkat çekerek sürücülerden yolculuk öncesi araçlarının teknik durumunu kontrol etmelerini istedi. Frenlerin, lastiklerin ve araçlarda aktif yangın söndürücü bulunmasının önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca, Irak genelinde, özellikle yoğun otoyollarda ve Kerbela’ya giden yollarda hız kontrol cihazları yerleştirildiği belirtilerek, trafik kurallarını ihlal edenlere karşı sıkı yasal işlemler uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Komite, yorgunluk veya uyku hali hisseden sürücülerin araç kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini, özellikle otobüs ve kamyon gibi ağır vasıta sürücülerinin yedek şoför kullanmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu önlemlerin, zâirlerin güvenliğini korumak için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Bildirinin sonunda, Irak trafik ve güvenlik güçlerinin gece gündüz çalışarak trafik akışını düzenlediği ve güvenliği sağladığı ifade edildi. Sürücülerin bu tavsiyelere uymasının, kazaların önlenmesinde ve zâirlerin can güvenliğinin korunmasında kritik bir rol oynayacağı belirtildi.