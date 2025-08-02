  1. Ana Sayfa
Katil İsrail Ordusu Yine Yardım Dağıtım Noktasına Saldırdı

2 Ağustos 2025 - 18:35
Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yardım dağıtım noktasına düzenlediği saldırıda 12 kişi şehit oldu, 90 kişi yaralandı.

 Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı.

Siyonist İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 12 Filistinli şehit oldu, 90 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Siyonist İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 92'si çocuk 162 kişi şehit oldu.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor. 

