İkinci “Bizler Hüseyin’in Evlatlarıyız” Medya Etkinliğinin Detayları Açıklandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İkinci “Nahnu Abna Al-Hussein” medya etkinliğinin sekretaryası, etkinliğin çağrı detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Arbaeen döneminde uluslararası bir perspektifle sanat ve medya eserlerini desteklemeyi hedefleyen etkinlik, farklı milletler, kültürler ve dinlerden katılımcıların Arbaeen yürüyüşündeki varlığını sanat yoluyla yansıtmayı amaçlıyor.

Geçen Yılki Başarı ve Yeni Dönem Planları

İlk olarak geçen yıl düzenlenen etkinlik, yedi ülkeden 700’ün üzerinde eserin katılımıyla büyük bir başarı elde etti. Bu ilgi, ikinci etkinliğin 14 dilde çağrı yapılarak düzenlenmesine ilham verdi.

Katılım İçin Eser Formatları

Etkinlikte kabul edilecek eser formatları şu şekilde belirlendi:

Fotoğraf: Profesyonel fotoğraf, cep telefonuyla çekilmiş fotoğraf ve fotoğraf koleksiyonu.

Video: Video habercilik, belgesel ve vlog.

Yapay Zeka ile Arbaeen Temalı Eserler

Bu yılki etkinlikte dikkat çeken yeniliklerden biri, yapay zeka ile üretilmiş Arbaeen temalı eserlere ayrılan özel bir bölüm. Fotoğraf, ses ve video formatında yapay zeka ile oluşturulan eserler bu bölümde değerlendirilecek.

“Hüseyin’in Kucakladığı Bir Dünya” Özel Bölümü

Etkinliğin özel bölümü, uluslararası ziyaretçilerin Arbaeen ziyareti sırasındaki varlığına ve farklı ülkelerin bayraklarının bu törendeki yer alışına odaklanıyor. Sanatçılar, bu temada fotoğraf ve video eserleriyle yarışmaya katılabilecek.

Jüri Heyeti

Etkinliğin jüri heyeti, Irak, Bahreyn, Türkiye ve İran’dan alanında uzman isimlerden oluşuyor. Irak’tan uluslararası fotoğrafçı Samer Al-Husseini, Bahreyn’den Nahi Ali ve İran’dan tanınmış fotoğrafçı Mohammad Akhlaghi jüride yer alıyor. Yapay zeka bölümünde Mohammad Zand, video bölümünde ise deneyimli belgesel yapımcısı Hanzala Tajeddini görev yapacak.

Ödüller

Yarışmanın her dalında başarılı olan katılımcılara, organizasyon komitesi tarafından maddi ve manevi ödüller verileceği açıklandı. Bu ödüller, katılımcıların emeğini takdir etmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla sunulacak.

Eser Gönderimi ve İletişim

Katılımcılar, eserlerini 22 Ağustos 2025 tarihine kadar etkinliğin resmi sosyal medya hesabı @nahno_abna_alhussain üzerinden (Telegram, Instagram, Imo, Eita, Bale) ya da Abna Haber Ajansı’nın sosyal medya kanalları aracılığıyla gönderebilir. Etkinlik detayları ve katılım koşulları için internet sitesinde özel bir sayfa da oluşturuldu.



Etkinliğe Özel İnternet Adresi