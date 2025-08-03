İran ve Pakistan ticareti 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pizişkiyan'ı bugün başkent İslamabad'da kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider, İran ve Pakistan arasındaki ticari işbirliğini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen anlaşmalar imzaladıklarını duyurdu ve karşılıklı desteklerini teyit etti.

Pizişkiyan: İlişkileri geliştirmek için anlaşmalar imzaladık

İran Cumhurbaşkanı Pizişkiyan, yaptığı konuşmada, 12 günlük savaş esnasında verdiği destekten dolayı Pakistan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Pakistan'ı "komşu ve dost ülke" olarak gördüklerini belirterek kardeşlik duygularını ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve hızla faaliyete geçirmek amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmalar imzaladıklarını açıklayan Pizişkiyan, "Mevcut 3 milyar dolarlık ticari alışverişimizi yakın zamanda 10 milyar dolara çıkarabiliriz," diye ekledi.

İki ülke arasında varılan mutabakatların takibi için Pakistan Başbakanı Şerif'i en kısa zamanda İran'a davet eden Pizişkiyan, iki ülkenin "sınır güvenliğini sağlamak için işbirliği yapacağını" ve bölge güvenliği konusunda "ortak görüşlere" sahip olduklarını belirtti.

Pizişkiyan, Şerif ile "Siyonist varlığın suçlarına son vermek için ortak işbirliği ve dünya ülkeleriyle çalışma" konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, "Birleşmiş Milletler'in rolünü oynaması gerektiğini" vurguladı.

Şerif: İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini destekliyoruz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise İslamabad'ın İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini desteklediğini ve iki ülkenin "ortak hedeflere" sahip olduğunu vurguladı.

Şerif, İran'a yönelik herhangi bir saldırıyı kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Pizişkiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Şerif, İran ile ticari anlaşmalar imzaladıklarını ve işbirliği seviyesinin 10 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Şerif, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşa da değinerek, "İran İslam Cumhuriyeti ve Devrim Lideri'nin Filistin halkına verdiği desteği ve çabalarını takdirle karşıladığını" ifade etti.

Şerif, "Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve halkın yaşadığı açlığa son vermek için uluslararası müdahale" çağrısında bulundu.

Başbakan, Keşmir halkının da "Filistin halkı gibi büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu" ekleyerek, İran'a bu konudaki desteği için teşekkür etti.

Serbest ticaret anlaşmasında son aşama

İran Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Atabek, İran ve Pakistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yıllardır süren "uzun ve kesintisiz müzakerelerin ardından son aşamaya geldiğini" teyit etti.

Atabek, anlaşma kapsamındaki mal listesi üzerinde genel mutabakata varıldığını ve bunun "ticari işbirliğinin genişletilmesinde etkili rol oynayabileceğini" belirtti.

İranlı bakan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha önce yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu ve sürekli arttığını ifade ederek, hedefin "bu rakamı serbest ticaret anlaşması çerçevesinde yakın gelecekte 10 milyar dolara çıkarmak" olduğunu açıkladı.

Bakan, Pakistan'ın "büyük nüfusu ve potansiyeliyle, komşu ülkelerle ticari işbirliğini güçlendirme yönünde İran'ın en önemli muhtemel ortaklarından biri" olduğunu vurguladı.

İran ve Pakistan savunma bakanları görüştü

Ziyaret kapsamında İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed Asıf ile bir araya gelerek savunma işbirliğinin geliştirilmesi ve sınır güvenliğinin pekiştirilmesi konularını ele aldı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Nasırzade, "işlerin her iki ülke için de daha iyiye gittiğine" inandığını ifade etti.

Nasırzade, iki ülkenin "birbirlerini destekleme konusunda uluslararası düzeyde çok iyi duruşlara sahip olduğunu" söyledi.

Nasırzade, "İran ve Pakistan arasında işbirliği için pek çok alan bulunduğunu, özellikle ortak kültürel, tarihi ve dini bağların yanı sıra ortak tehditlerin bulunmasının, iki ülke arasındaki işbirliği seviyesini güçlendirdiğini" sözlerine ekledi.

Pizişkiyan'ın dün başlayan Pakistan ziyareti iki gün sürecek. Ziyaretin ilk resmi programı Lahor şehrini kapsıyordu.

Ziyaret programında Şerif'in yanı sıra cumhurbaşkanı, Millet Meclisi ve Senato başkanları gibi üst düzey Pakistanlı yetkililerle görüşmelerin yanı sıra Pakistan'da yaşayan İranlılarla bir araya gelmesi de planlanıyor.