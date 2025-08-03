Ayetullah Sistani’den Arbain Yürüyüş Yollarında Kendi Görsellerinin Kullanımına Net Karşılık

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ayetullah el-Uzma Seyyid Ali Sistani, Irak’ın Necef şehrinden yayınlanan resmi bir açıklama ile kendi fotoğraflarının Erbain (İmam Hüseyin (a.s)) yürüyüş yolları üzerinde bulunan panolarda ve diğer kamu alanlarında kullanılmasına karşı olduğunu bir kez daha duyurdu.

Açıklamada, bazı siyasi ve hizmet gruplarının, Sistani’nin resimlerini izinsiz olarak kamuya açık yerlerde ve özellikle Arbaeen ziyaretçilerinin yürüyüş güzergahlarında sergilediği belirtilerek, bu davranışın reddedildiği vurgulandı.

Sistani’nin ofisi, halktan bu tür uygulamalardan kaçınmasını talep ederken, ilgili kurum ve kuruluşlardan da bu konuda gerekli önlemleri almalarını istedi.

Bu çağrı, 8 Safar 1447 (3 Ağustos 2025) tarihinde Necef’ten yapılan resmi bir bildiride kamuoyuna duyuruldu.

Ayetullah Sistani, dini otorite olarak saygı görmesine rağmen kişisel görsellerinin ibadet ve ziyaret ile ilgili kutsal alanlarda kullanılmasının uygun olmadığını belirterek, bu tür uygulamaların dini hassasiyetlere zarar verebileceğini ima etmektedir.