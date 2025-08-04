"Yahya" İsmi İngiltere'de En Popüler 100 Erkek İsmi Arasına Girdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- “Muhammed” ismi, art arda ikinci yıl da İngiltere ve Galler'de doğan erkek çocuklar arasında en popüler isim olurken, onu "Noah" ikinci sırada ve "Oliver" üçüncü sırada takip etti. 2023 yılında da sıralama bu şekildeydi.

Parstoday’in haberine göre, bu yıl İngiltere ve Galler'deki doğan kız çocukları arasında ilk 100’e giren yeni isimler şunlar oldu: Eloise, Nora, Myla, Rosa, Athena, Sara ve Zoe. Erkek çocukları için ise listeye yeni giren isimler: Austin, Nathan, Vinny ve Yahya.

Bu liste, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından doğum kayıtlarından elde edilen verilere dayanarak yayımlandı.

İngiltere ve dünyadaki Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan haftalık Jewish Chronicle dergisi, Hamas’ın siyasi bürosunun şehit lideri Yahya Sinvar’ın isminin popülerlik kazanmasına dikkat çekti.

Gazetenin haberine göre, Yahya ismi bir önceki yıla kıyasla 33 sıra yükselerek 2024 yılı itibarıyla İngiltere’de erkek çocuklar arasında en popüler 93. isim konumuna ulaştı.