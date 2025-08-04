UNRWA’dan Gazze’ye Günlük En Az 600 Yardım Kamyonu Talebi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Adnan Abu Hasne, Pazar günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İsrail işgal güçleri, Gazze’ye güvenli geçiş olmaksızın sadece 30 ila 40 yardım kamyonunun girişine izin veriyor. Şu anda 6000 yardım kamyonu, Gazze’ye girmeye hazır durumda ve bu miktar, bölge halkının üç aylık gıda ihtiyacını karşılayabilir.

UNRWA’nın medya danışmanı şöyle devam etti: UNRWA, sadece yardım kamyonlarının girişini değil, aynı zamanda yardım dağıtım noktalarında kendi personelinin bulunmasını da talep ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle 7 Ekim’den bu yana aralarında 93 çocuğun da bulunduğu 175 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.