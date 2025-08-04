Yüzlerce Tanınmış Siyonistten Gazze'deki Soykırımın Durdurulması İçin Çağrı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İbranice yayın yapan Walla haber sitesi Pazartesi günü, müzik, tiyatro, edebiyat ve sinema alanlarında tanınmış isimlerin de yer aldığı yaklaşık 1000 İsrailli sanatçının Gazze’deki savaşın derhal durdurulması için bir bildiri imzaladığını bildirdi. Sanatçılar ve mühendisler iki ayrı bildiri imzalayarak, Gazze’deki açlık politikası, zorla göç ettirme, savaş suçları ve insani felaketlerin sona erdirilmesini talep ettiler.

İlk bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Gazze’deki bu felaketlerin, çocukların ve sivillerin katledilmesinden açlığa, zorla göç ettirmeye ve şehirlerin anlamsızca yok edilmesine kadar, istemeden de olsa ortağı olmayı kabul etmiyoruz.”

İmzacılar, Siyonist karar vericilere şu çağrıda bulundu: “Durdurun! Yasa dışı emirler vermeyin, savaş suçları işlemeyin! Ahlaki ve insani ilkeleri terk etmeyin.”

Bildirinin sonunda şu talepler yer aldı: “Savaşı durdurun, esirleri geri getirin.”

İkinci bildiriyi ise yaklaşık 1400 görsel sanatçı, tasarımcı ve mimar imzaladı. Bu bildiride Gazze’deki “giderek derinleşen insani felaket” konusunda uyarıda bulunuldu.