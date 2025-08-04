İbranice Medya: "Gideon'un Arabaları" Operasyonu Başarısız Oldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail gazetesi Yediot Aharonot şöyle yazdı: “Gideon'un Arabaları” operasyonu başarısız oldu ve yaşananları özetleyen bir bildiri yayınlanıp yayınlanmaması konusunda İsrail'in siyasi ve askeri liderleri arasında görüş ayrılığı var.

Gazete ayrıca şunu ekledi: Binyamin Netanyahu'nun kabinesi, Gazze'ye insani yardım girişinin, Gazze şehri ve Al-Mawasi bölgesinde askeri operasyonlara meşruiyet kazandırmasını umuyor.

Bu yılın 16 Mayıs'ında işgalci ordu, Gazze'deki askeri operasyonlarını genişlettiğini ve “Gideon'un Arabaları” olarak adlandırdığı geniş çaplı saldırılara başladığını duyurdu. O dönemde bu operasyonun üç aşamadan oluşacağı açıklandı:

1. Savaşın genişletilmesi,

2. Hava ve kara operasyonlarıyla nüfusun büyük kısmının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a taşınması,

3. Kara yoluyla askeri güçlerin Gazze'nin büyük bölümlerini kademeli olarak işgal etmesi ve uzun vadeli askeri varlık için hazırlık yapılması. Bu süreçte Hamas'ın ortadan kaldırılması ve tünellerinin tamamen yok edilmesi hedefleniyor.