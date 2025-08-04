Siyonist Bakan ve Bazı Yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya Baskını

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-İsrail rejiminin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı Siyonist yerleşimciler, bu sabah (Pazar) Yahudilerin sözde mabedinin yıkılış yıldönümünde Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirdiler. Siyonistler aynı zamanda kışkırtıcı eylemlerde de bulundular. İşgalci yerleşimciler son aylarda da Mescid-i Aksa’nın avlularında kışkırtıcı turlar düzenleyip bu kutsal mekânda Talmud ayinleri icra etmişlerdi.
Ben-Gvir daha önce de Kudüs’ün işgalinin yıldönümünde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş ve bu olay Müslümanlar ile dini şahsiyetlerin sert tepkisi ve kınamalarıyla karşılanmıştı.
4 Ağustos 2025 - 23:20
News ID: 1714737
Siyonist rejimin radikal bakanı, bazı yerleşimcilerle birlikte bir kez daha Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.
