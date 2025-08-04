Siyonist Bakan ve Bazı Yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya Baskını

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-İsrail rejiminin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı Siyonist yerleşimciler, bu sabah (Pazar) Yahudilerin sözde mabedinin yıkılış yıldönümünde Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirdiler. Siyonistler aynı zamanda kışkırtıcı eylemlerde de bulundular. İşgalci yerleşimciler son aylarda da Mescid-i Aksa’nın avlularında kışkırtıcı turlar düzenleyip bu kutsal mekânda Talmud ayinleri icra etmişlerdi.

Ben-Gvir daha önce de Kudüs’ün işgalinin yıldönümünde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş ve bu olay Müslümanlar ile dini şahsiyetlerin sert tepkisi ve kınamalarıyla karşılanmıştı.