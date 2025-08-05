Sömürgecilikten Siyasi Jestlere: Fransa ve İngiltere'nin Filistin Kartıyla Yeni Oyunu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bloomberg’in analiz haberinde, Avrupa’nın önde gelen iki ülkesinin bağımsız Filistin devletini tanıma girişimi değerlendirildi. Raporda, Fransa ve İngiltere’nin bu adımı, ne Gazze savaşını sona erdirmek ne de halkın acılarını hafifletmek amacıyla değil, Netanyahu ve İsrail hükümetini siyasi olarak cezalandırma çerçevesinde atıldığı belirtildi. Bu girişimin, sahadaki duruma somut bir etkisinin olmasının beklenmediği ifade edildi.

Bloomberg’e göre, İsrail’in kurulmasında kilit rol oynayan Fransa ve İngiltere, şimdi Filistin’i tanıma tehdidiyle Netanyahu üzerinde siyasi baskı kurmaya çalışıyor. Bu kararlar, Gazze’deki insani krize insancıl bir yanıt vermekten çok, İsrail hükümetini son savaşta gösterdiği tutum nedeniyle cezalandırma aracıdır. Raporda, bu tür tutumların ne insani yardım göndermeye yol açtığı ne de Filistin devletinin kurulması için net bir yol açtığına dikkat çekildi. İsrail'e askeri desteklerin durdurulması etkili olabilir; ancak sadece Filistin’in tanındığını açıklamak, geniş diplomatik ve pratik adımlar olmadan, gerçek bir çözümden çok siyasi bir jest olarak kalacaktır.

Fransa ve İngiltere'de Filistin: İç Siyasetin Bir Aracı

Parstoday, Fars Haber Ajansı’na dayandırdığı haberinde, Avrupa'da bağımsız Filistin devletinin tanınması tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde, bu tutumların uluslararası adalete bağlılıktan çok, Fransa ve İngiltere'deki iç siyasi baskılar ve hesaplarla ilgili olduğunu belirtti.

Bu iki ülkenin liderlerinin Filistin’i tanıması, dış politikada temel bir değişiklikten ziyade, iç tehditlere ve gelişmelere karşı bir tepki niteliği taşıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede konumunun zayıflaması ve Filistin yanlısı protestoların artması üzerine, küresel alanda imajını yeniden inşa etmek için bu konuyu gündeme aldı. İngiltere’de ise Başbakan Keir Starmer, İşçi Partisi içindeki ciddi sorunlar ve Jeremy Corbyn liderliğindeki rakip hareketin yükselişiyle karşı karşıya. Filistin’in tanınması, bu liderlerin ülkelerindeki memnuniyetsizlikleri kontrol altına alma ve siyasi sermayelerini koruma çabası olarak görülüyor.

Siyasi Jest mi, Diplomatik Adım mı? Bloomberg'in Şüpheleri

Bloomberg’in eleştirel analizinde, bağımsız Filistin devleti kurulması için gerekli ön koşullar sağlanmadan Filistin’i tanımanın, yalnızca siyasi bir jest olduğu ve kendi başına bir devlet gerçekliği yaratamayacağı vurgulandı.

İngiltere ve Fransa’nın Batı Asya’daki Tarihi Rolü: Sınır Çizmelerden Netanyahu’ya Baskıya

Bir zamanlar I. Dünya Savaşı sonrası Batı Asya’nın yeni düzenini inşa eden aktörler olan İngiltere ve Fransa, bugün Gazze’deki İsrail eylemlerini eleştirerek bölgede rollerini yeniden tanımlamaya çalışıyorlar. Bu çabaları sadece krizi çözmeye yönelik değil, İsrail hükümetine siyasi baskı uygulama amacını da taşıyor.

Artık eski sömürgeci güçler olmasalar da, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki konumları ve Batı Asya sınırlarının şekillendirilmesindeki tarihî rolleri nedeniyle bölge üzerinde hâlâ etkili aktörler konumundalar. İsrail’in geleneksel müttefikleri olan bu iki ülke, Gazze’deki suçlar nedeniyle Netanyahu’ya artan baskı ile onu cezalandırmak istiyor. Filistin’i tanıma adımları da sadece insani kaygılardan değil, aynı zamanda Gazze savaşındaki İsrail’in kabul edilemez eylemlerine karşılık ve bölgede itibarlarını yeniden tesis etme hedefiyle atılıyor.