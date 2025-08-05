Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Arjantin ve Britanya savunma bakanlıkları arasında yeniden başlayan gizli görüşmeler, yüzeyde aktif diplomasi görünse de, derinlerde Britanya’nın sömürgeci yaklaşımlarını pekiştirme amacını taşıyor. Arjantin, Malvinas Adaları üzerindeki egemenlik hakkını savunurken, Britanya silah ambargosunu hafifletmek ve Güney Atlantik'teki etkisini sürdürmek istiyor. Bu görüşmelerin arkasında Çin’in bölgedeki etkisini sınırlama ve ABD’nin desteğini kazanma hedefleri bulunuyor. Arjantin’in sağcı lideri Milei’nin Britanya ve ABD’ye yakın politikaları, süreçte belirleyici olurken, bölgesel ülkeler ve BM Londra’yı müzakereye çağırıyor. Ancak egemenlik ihtilafındaki derin görüş ayrılıkları ve Britanya’nın müzakereye isteksizliği çözümü zorlaştırıyor. Anlaşmaların, Arjantin’in ulusal çıkarları göz önünde bulundurularak, sömürgeci geçmişin farkında hareketle yapılması gerekiyor; aksi takdirde diplomasi, egemenliği zayıflatabilir.