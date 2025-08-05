Gazze Savaşıyla Sarsılan Siyonist Medya Anlatısı: Dünya Kamuoyunun Uyanışı ve Rejimin Meşruiyet Krizi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejim, kuruluşundan beri medyayı hem propaganda aracı hem de meşruiyet kaynağı olarak kullanıyordu. Ancak Gazze savaşında yaşanan büyük insan hakları ihlalleri ve sivillere yönelik vahşet, bu anlatının dünya çapında çöküşüne yol açtı. Geleneksel olarak “Müslüman düşmanlığı mağduru” imajı, direnişi terörizmle eşitleyen söylem ve şiddetin tekelini elinde tutma stratejisi, artık Batı kamuoyunda sorgulanır hale geldi.

Gazze’deki sivil katliamlar, özellikle Batı’da toplumun genç kuşaklarında İsrail anlatısına karşı güçlü bir tepki yaratırken, geniş halk protestoları ve medya aktivizmi siyonist propagandayı zayıflattı. Anketler, İsrail’e olumlu bakan oranların Avrupa’da %13-21 gibi düşük seviyelere gerilediğini gösteriyor. Bu durum, rejimin askeri başarısızlığından bile daha kritik bir stratejik tehdit olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Gazze’deki vahşetin açıkça belge­lendiği günümüzde medya gücünün, silahlardan daha etkili bir araç olduğunu ve İsrail’in medya anlatısındaki yenilgisinin rejimin varlığı için büyük risk taşıdığını vurguluyor. Böylece Filistin’in insani ve haklı anlatısı küresel kamuoyunda gittikçe daha fazla meşruiyet kazanıyor.