Lübnan Bakanlar Kurulu'nda ABD Silahsızlanma Planı Onaylandı, Hizbullah ve Emel Hareketi Toplantıyı Terk Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan bakanlar kurulu, ABD elçisi Tom Barrack'ın sunduğu silahsızlanma planını görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, Hizbullah ve Emel Hareketi'ne mensup bakanlar, planın takvime bağlanarak onaylanması yönündeki ısrar ve dış baskılar nedeniyle toplantıyı terk etti. Bu gelişme üzerine Başbakan Nevaf Selam ve destekçileri, muhaliflerin yokluğunda planı kabul etti. Plan, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını amaçlıyor ve hükümetin denetiminde bir süreci öngörüyor. Cumhurbaşkanı Jozef Aun, meclis başkanı Nebih Berri ile uzlaşı arayışlarında bulunmuş ancak sonuç alamadı. Muhalif bakanlar, planın ülkenin güvenliği üzerinde riskler oluşturduğunu ve İsrail tehdidine karşı Lübnan’ın savunmasının zayıflayacağını belirtti. Toplantı sonrası Suudi Arabistan’ın Lübnan dosyasına daha fazla müdahil olduğu belirtilirken, ABD elçisi Barrack’ın sürecin ilerlemesi için Beyrut’a dönmeyeceği, çalışmaların büyükelçilik personeli tarafından sürdürüleceği bildirildi. Bu gelişmeler, Lübnan siyasetinde bölünmüşlüğü ve dış aktörlerin etkisini ortaya koyuyor