Lübnan Hükümeti, ABD'nin Silahsızlanma Teklifini Ele Alıyor: Orduyu Silahları Devlet Tekeline Alma Planı Hazırlamakla Görevlendirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD elçisi Tom Barrack tarafından Lübnan hükümetine sunulan ve Kasım 2024’te yayımlanan “Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların durdurulması ve kapsamlı çözüm” başlıklı teklif, bakanlar kurulunda ele alınmaya başlandı. Hükümet, Lübnan ordusunu, silahların 31 Aralık 2025’e kadar devletin tekeline alınmasına yönelik dört aşamalı bir plan hazırlamakla görevlendirdi.

Teklifte, Lübnan’ın egemenliğinin tesis edilmesi, Taif Anlaşması ve BM kararlarına uyulması, tüm gayriresmi silahlı örgütlerin, öncelikle Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve ordunun sınır bölgelerine konuşlandırılması öngörülüyor. Plan, 0-120 gün arasında aşamalı uygulamayla, silahların toplanması, yasadışı askeri unsurların tasfiyesi ve İsrail’in çekilmesini kapsıyor.

Bakanlar kurulundaki Perşembe günkü oturumda teklifin tüm detaylarının tartışılarak onaylanması hedefleniyor. Planın ihlali durumunda ise BM Güvenlik Konseyi ve ekonomik yaptırımlar gibi yaptırımlar öngörülüyor. Hizbullah’ın planı nasıl karşılayacağı ise henüz netleşmedi.

Bu süreçte Lübnan, hem iç siyasi dengeyi koruma hem de dış baskılar karşısında istikrarı sağlama çabası içinde bulunuyor. Teklif, hem Lübnan’ın ulusal egemenliği hem de bölgesel güvenlik dinamiklerinde kritik bir dönemeç olarak görülüyor.