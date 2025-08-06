Netanyahu, Gazze Şeridi'nin Tamamen İşgali İçin Güvenlik Toplantısı Düzenledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve üst düzey güvenlik kurumları yöneticilerinin katıldığı toplantıda Gazze Şeridi'nin tamamının işgaline yönelik seçenekler değerlendirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanının savaşın sürdürülmesi konusunda öneriler sunduğu ve ordunun siyasi-güvenlik kabinesinin alacağı tüm kararları uygulamaya hazır olduğu belirtildi. İsrail medyasında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun eğiliminin bölgenin işgali yönünde olduğu ve bakanlar kurulunun bu hafta içinde toplanacağı bildirildi.

Toplantıda ayrıca, esirlerin bulunduğu düşünülen bölgelerde çatışmaların genişletilmesi konusu tartışıldı. İç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in bu adım konusunda çekinceleri bulunurken, ordu Gazze'nin şehrinin ablukaya alınmasını alternatif olarak teklif etti. Bazı bakanlar, şehirde esirlerin olmasına rağmen işgal çağrısı yapıyor. İsrail medyası, Netanyahu'nun işgal kararını yakın zamanda bakanlara sunacağını aktarıyor. Daha önce üst düzey kaynaklar, kararın çoktan alındığını ve İsrail ordusunun esirlerin bulunduğu düşünülen bölgelerde askeri harekâtı genişleteceğini belirtmişti.

Bu gelişmeler, İsrail'in Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarını artırma yönündeki niyetinin somut adımlarla ilerlediğini gösteriyor. İsrail tarafı, esirlerin kurtarılması ve bölgenin İsrail için tehdit olmaktan çıkarılması hedefiyle operasyonların kapsamını genişletmeyi planlıyor. Ancak güvenlik kurumları arasında operasyonun risklerine dair görüş ayrılıkları da bulunuyor. Gazze'deki insani durumun giderek kötüleştiği dönemde böylesi bir işgal planının bölgedeki tansiyonu daha da artıracağı değerlendirilmekte.