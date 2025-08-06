Gazze’de Şehit Sayısı 61 Bini Aştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Siyonist İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 87 şehit ve 644 yaralının getirildiği kaydedildi. Katil İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 519 Filistinlinin şehit olduğu, 38 bin 630 kişinin yaralandığı ifade edildi. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail- ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında yardım almak için bekleyen Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 1568 kişi öldürüldü, 11 bin 230 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan şehit olduğu, açlık nedeniyle şehit olanların sayısının 94'ü çocuk olmak üzere 188'e yükseldiği belirtildi. Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 61 bin 20'ye, yaralıların sayısının 150 bin 671'e ulaştığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce şehit olduğu belirtiliyor.