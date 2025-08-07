Türkiye Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Kritik Rolünü Sürdürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında süren barış müzakerelerinde önemli bir arabulucu olarak pozisyonunu koruyor. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki görüşmelerin mevcut seyri ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Taraflar, 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz tarihlerinde üç kez Türkiye’de bir araya gelerek barış sürecinin ilerlemesi için adımlar attı. Bu görüşmelerin ardından Bakan Fidan, tarafların İstanbul’da bir kez daha toplanmayı ciddi biçimde düşündüğünü ve ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın da süreçle yakından ilgilendiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini ve müzakerelerin ilerlemesi için karşılıklı iradenin sürdüğünü belirtti. Uzmanlar, Türkiye’nin coğrafi ve diplomatik konumunun, bu zorlu sürecin sağlıklı ilerlemesinde kilit rol oynamaya devam edeceğine dikkat çekiyor.

Müzakerelerin yeniden hız kazanması halinde, İstanbul, bölgesel barış için önemli bir buluşma noktası olmaya devam edecek. Tarafların, olası dördüncü tur görüşmelerde ABD’nin de aktif bir katılımla sürece destek vermesi bekleniyor.

Türkiye’nin bu kritik arabuluculuk rolü, bölgesel istikrarın sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi yönünde atılan önemli adımlar arasında kabul ediliyor. Taraflar, diplomasi kanalını açık tutarak kalıcı çözüme ulaşma çabalarını sürdürüyor.