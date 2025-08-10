  1. Ana Sayfa
Güney Afrika'dan Gazze'deki Soykırım Konusunda Yeni Açıklama

10 Ağustos 2025 - 13:51
News ID: 1715916
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada ülkesinin, Gazze’deki siyonist rejim tarafından yürütülen soykırım dosyasına ilişkin tutumunu bir kez daha vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada ülkesinin, Gazze’deki siyonist rejim tarafından yürütülen soykırım dosyasına ilişkin tutumunu bir kez daha vurguladı. Ramaphosa, “Gazze’de derhal ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara erişim mümkün olmalı, işgal sona ermeli ve İsrail’in Filistin halkına yönelik toplu cezalandırması durdurulmalıdır” dedi.

Ramaphosa, Cumartesi günü Güney Afrika Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail’e karşı Uluslararası Mahkemede açtığı soykırım davasının hâlâ devam ettiğini belirtti. 
Güney Afrika, Aralık 2023’te Uluslararası Adalet Divanı’na siyonist rejime karşı bir şikayette bulunarak, bu rejimin Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik olarak Soykırımı Önleme Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini duyurmuştu.

