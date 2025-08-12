İran’ın Hücre Tedavisi Alanındaki Küresel Konumu Yükseldi / İnsülin Üretiminde 2 Yıl İçinde Tam Bağımsızlık

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Biyoteknoloji, Sağlık ve Tıbbi Teknolojiler Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Ganei, İran’ın geçtiğimiz yıla kadar yalnızca bir hücre tedavisi ürününe sahip olduğunu ve bu alanda dünya sıralamasında 12. sırada yer aldığını belirterek, “Ancak bu yıl beş yeni ürün üretildi ve İran şu anda 8. sıraya yükseldi,” dedi.

Ganei, döviz bağımlılığını azaltmak ve ulusal ekonomiyi güçlendirmek amacıyla, yerli insülin ve plazma üretimi projelerine ciddi şekilde odaklandıklarını belirtti. “Altyapıların ve yerli üretim hatlarının tamamlanmasıyla birlikte, önümüzdeki iki yıl içinde bu ürünleri ithal etme ihtiyacımız kalmayacak,” dedi.

Ayrıca İran’ın önümüzdeki yıllarda kök hücre alanında dünyanın ilk beş ülkesi arasına girmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Ganei, yerli teknolojilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, İran’ın biyoteknolojik ilaçlar alanında bölgesinde rakipsiz olduğunu ve Asya kıtasında beşinci sırada yer aldığını belirtti.

Kendi ifadelerine göre, İran en ağır yaptırımlar döneminde bile biyoteknolojik ilaç sıkıntısı yaşamamış ve bu durum ülkenin iç kapasitesinin gücünü açıkça ortaya koymaktadır.