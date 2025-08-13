Çin medyası: Yemen ordusu, ABD saldırılarıyla güçlendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- El-Mesire’nin bildirdiğine göre, Çin gazetesi Bajiahao, Yemen Silahlı Kuvvetleri ile ABD güçleri arasındaki Kızıldeniz’deki açık çatışmaya dair kapsamlı bir haber yayımladı.

Habere göre, Amerikan saldırılarının Yemen ordusunun kapasitesini zayıflatmadığını; aksine onu daha dirençli ve organize hale getirdiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri’ni, “hainlerden arınmış demir ordu” olarak tanımlayan Gazete, bunun şu iki temel faktöre dayandığını söyledi: Birincisi, ihanetin sosyal ve dini bir utanç haline gelmesini sağlayan kabilevi ve ideolojik bağlılık; ikincisi ise dışarıdan gelenleri denetleyen, herhangi bir istihbarat faaliyetini bildirenleri ödüllendiren ve casusluk veya işbirliğine karışanları cezalandıran sıkı bir güvenlik sistemi ile iç caydırıcılık politikası.

Gazete, Yemen’in askeri doktrinini “asimetrik savaş” ilkesine dayandırdığını vurguladı; ucuz maliyetli insansız hava araçlarıyla pahalı Amerikan savunma sistemlerine karşı ekonomik yıpratma denklemi oluşturulduğu belirtildi.

Bajiahao, ABD uçak gemisi Harry S. Truman’ın 72 saat içinde dört füze ile hedef alındığı olayı inceledi ve merkezi olmayan fırlatma taktiğinin Amerikan sistemlerini bozduğunu kaydetti.

Haber, çatışmanın askeri alanın ötesine geçerek sosyal medyaya taşındığını, Yemenli savaşçıların TikTok gibi platformlarda füzelerin fırlatılmasını Amerikan hiciv şarkıları eşliğinde paylaştığını ve bu operasyonları Gazze’ye destek ile ilişkilendirdiğini hatırlattı.

Bu yaklaşımın geniş Arap sempatisi kazandırdığı, sivil kayıplara dair görüntülerin ise Yemen’in kendini savunduğu anlatısını güçlendirdiği belirtildi.

Bu gelişmelerin Amerikan hakimiyeti imajını zayıflattığını ve ABD’nin “koruma” güvenine duyulan güveni azalttığını söyleyen gazete, bunun da Suudi Arabistan ve BAE gibi bazı müttefikleri Çin ve Rusya ile alternatif güvenlik iş birliklerine yönelmeye teşvik ettiğini kaydetti.

Yemen güçlerinin yükselişinin, 21. yüzyıl savaşlarının doğasını yansıttığı ve zaferin artık cephaneliğin büyüklüğüyle değil, savaşçının anlatı mücadelesini kazanma ve dirençli bir iç cepheyi sürdürme yeteneğiyle belirlendiği ifade edildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri 2023 sonlarından itibaren, İsrail’in Gazze’deki soykırım savaşına ve ABD-İngiltere desteğine yanıt olarak operasyonları artırdı.

Bölgesel direnişin kilit aktörü olarak konumlanan Yemen, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve ötesinde İsrail bağlantılı deniz taşımacılığına karşı sürekli bir kampanya yürütürken, İsrail varlığına karşı hava ve deniz ablukaları uyguladı.

Yemen balistik ve hipersonik füzeler ile gelişmiş insansız hava araçlarını kullanarak, bölgesel sularda yerleşik askeri dengeleri bozdu ve ABD ile İsrail savunma planlamacılarını uzun süredir olası görmedikleri tehditlerle yüzleşmeye zorladı.

Birçok analist, bu çatışmayı II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en önemli deniz savaşlarından biri olarak değerlendirdi ve etkilerinin Kızıldeniz’in ötesine yayıldığını belirtti.

Yemen’in uçak gemilerine yönelik doğrudan tehditlerinin ardından ABD güçlerinin görünür şekilde geri çekilmesi veya yeniden konumlanması, Sanaa açısından hem stratejik hem de sembolik bir zafer olarak değerlendirildi.