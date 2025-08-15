Hamas: Gazze teslim olmayacak, silahlar bırakılmayacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas'ın siyasi büro üyelerinden Mahmud Mardavi, Batı Şeria’da İsrail’in yerleşim alanlarını genişletme planlarının, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun “Büyük İsrail” hedefleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

Mardavi, Netanyahu’nun açıkça dile getirdiği bu aşırı sağcı stratejinin, Filistin ve Arap toprakları üzerinde genişleme amacı taşıdığını vurguladı.

El-Cezire'ye konuşan yetkili, Arap Birliği’nin bu planlara karşı kararlı adımlar atması gerektiğini belirten Mardavi, Arap ülkelerini işgal rejimiyle tüm ilişkilerini kesmeye ve halklarını Filistin davasına desteğe teşvik etmeye çağırdı.

Mardavi, Filistin direnişinin hem silahlı hem de halkın direnişi şeklinde iki kanadıyla ulusal hedefler tamamlanana kadar mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Gazze’nin teslim olmayacağını belirten Mardavi, “Direniş kararlılıkla duruyor, geri adım atmayacak,” dedi.