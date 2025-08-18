Israel Hayom: İran füzeleri ulusal altyapının savunmasızlığını ortaya çıkardı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Israel Hayom'da yer alan habere göre, İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırısı, ülke genelinde dağıtılmış ulusal altyapı tesislerinin “savunmasızlığına dair ciddi bir uyarı” niteliği taşıdı.

Habere göre, 16 Haziran sabahı Bazan petrol rafinerisine düzenlenen saldırıda üç kişi öldü ve kritik enerji üretim kapasitesinin tamamının durmasıyla sonuçlandı.

Füze saldırısı, enerji tesisleri, boru hatları ve enerji altyapısında “önemli” hasara yol açtı. Bazan yetkilileri, tesisin tamamen kapatıldığını ve kademeli olarak yeniden açılmasının birkaç ay süreceğini açıkladı. Olay yerinde, içeride bulunduğu düşünülen üç kişinin enkaz ve çıkan yangın nedeniyle öldüğü bildirildi.

Gazetenin bildirdiğine göre, Bazan saldırısının hemen ardından, “askeri sansür” yetkilileri, İran güçlerinin hedefleme doğruluğunu artırmasını ve bölgedeki diğer kritik tesislere saldırı girişiminde bulunmasını önlemek amacıyla saldırı yerinin yayınlanmasını engellemeye çalıştı. Ancak el-Cezire’de doğrudan isabetin görüntülerinin yayınlanmasının ardından, sansür yetkilileri bilgilerin zaten açığa çıktığını ve saldırı yerinin ifşasının engellenemeyeceğini belirledi.

Israel Hayom'a göre, Bazan tesisinde meydana gelen “ciddi hasar”, rafinerinin nüfus yoğunluğunun ortasında bulunmasının ulusal ve insan maliyetini ortaya koydu ve teorik bir riskin fiilen gerçekleştiğini gösterdi.

İsrail’in, tüm rafineriler için yer altı tesisleri inşa etmeyi öngören kapsamlı bir plan yürütmekte olduğunu söyleyen gazeteye göre, bu planın amacı, korumayı artırmak ve saldırı durumunda İsrail’e yedekleme ve alternatif seçenekler sağlamak.

Israel Hayom, planın maliyeti oldukça yüksek olduğunu ve şu an uygulanamadığını belirtti.

İsrail genelinde, enerji üretim ve iletim istasyonları, petrokimya tesisleri, gaz platformları ve denizden gaz alım istasyonları dahil onlarca ulusal altyapı tesisi bulunmakta. Bu tesislerin konumunun ve hassas noktaların bilinmekte olduğu kaydedildi.

İsrailli yetkililer, savaş sırasında İranlıların hiçbir yöntemi es geçmediğini söyledi. Bununla birlikte, Bazan gibi güvenlik tesisleri ve ulusal altyapının hedef alındığı, saldırıların ülke genelinde “ciddi felaket ve sistem aksamasına yol açabileceği” kaydedildi.

Israel Hayom'a göre, “Yükselen Aslan Operasyonu” sırasında görüldüğü üzere, hazırlıklara ve hava savunma güçlendirmelerine rağmen, Bazan ve ülke genelindeki bazı üsler saldırıya uğradı.

Gazete, İsrail hava savunma sisteminin, “ABD’nin yardımıyla” %86 başarı oranı sağladığını iddia etti. Ancak uzun menzilli yüzeyden yüzeye füzeler (SSM) söz konusu olduğunda, tek bir füze isabetinin bile ölümcül olabileceği ve büyük hasara yol açabileceği vurgulandı.