İbrani Üniversitesi: İsrailli yedek askerler motivasyonlarını kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İbrani Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Gazze'ye yönelik soykırım harekatını sürdüren İsrailli yedek askerlerin önemli bir bölümünün savaşa katılma motivasyonunu kaybettiğini ve hükümete yönelik memnuniyetsizliğin ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

Yaklaşık 300 yedek askerle gerçekleştirilen çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 25,7'si motivasyonlarının ciddi oranda düştüğünü bildirdi.

Halihazırda Gazze'de görev yapan yedek askerlerin yaklaşık dörtte biri motivasyonlarını savaşın başından bu yana büyük ölçüde yitirdiğini belirtirken, yüzde 10'u motivasyonlarında bir miktar azalma olduğunu ifade etti.

Askerlerin yarısına yakını hükümetten hoşnutsuz

Araştırmada ayrıca yedek askerlerin yüzde 47'sinin, hükümetin savaşı yönetme biçiminden ve esirler konusundaki tutumundan hoşnutsuzluk duyduğu kaydedildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, yaklaşık iki yıldır süren çatışmaların ardından İsrail ordusu yeni bir saldırı dalgasına hazırlanırken, askerler arasında büyüyen bir hayal kırıklığı göze çarpıyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin mart ayında yayımladığı bir habere göre de göreve çağrılan yedek asker sayısı, ordu komutanlarının ihtiyaç duyduğu sayının yüzde 30 altında kaldı.

"Bu savaş tamamen siyasi bir hesap"

Son ateşkesin bozulmasının ardından görevinden ayrılan yedek pilot Roni Zahavi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu savaş tamamen siyasi bir hesap. Tek amacı Netanyahu’nun koltuğunu koruması. Esirleri, askerleri, halkı feda etmeye hazır. Bu, İsrail’in trajedisi," diye konuştu.

Özel kuvvetlerde görev yapan bir başka subay ise siyasi ve askeri liderliğin savaş sonrasına dair net bir planı olmadığını söyledi.

Subay, "Ne siyasi ne de askeri üst kademe, savaş sonrasını öngörebiliyor. Gerçek bir vizyon eksikliği söz konusu," değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas ile anlaşma sağlayamaması, savaşı bitirememesi ve esirleri geri getirememesi nedeniyle kamuoyunda yoğun tepkilere maruz kalıyor.