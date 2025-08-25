İsrail, “Sessiz Küresel Abluka” Altında: Avrupa Laboratuvarlarından Türkiye Limanlarına Kadar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in ekonomik gazetesi Calcalist, geniş kapsamlı haberinde, Gazze’ye yönelik süren savaşın ve bölgedeki insani felaketin İsrail’i giderek daha fazla yalnızlaştırdığını yazdı. Haberde bu izolasyonun resmî bir yaptırım paketine dönüşmese de fiilen sözleşmelerin askıya alınması, yatırımların durması, ticari ve akademik iş birliklerinden kaçınılması gibi yollarla uygulandığı belirtildi.

Ekonomik ve Ticari Etkiler

Rapora göre birçok ülke ve şirket, İsrail’le ilişkilerini “gayriresmî” şekilde dondurdu. Örneğin Fransa’da bir lunapark, güvenlik gerekçesini öne sürse de 150 İsrailliyi rezervasyonlarına rağmen kabul etmedi. Avrupa ve bölgedeki tedarikçiler, İsrailli şirketlerle iş birliğini reddediyor.

“Estel” adlı sanayi hammaddeleri ithalat şirketinin CEO’su Yenir Asulin, Avrupalı ve bölgesel firmaların İsrail’le çalışmayı bıraktığını, İngiliz bir laboratuvarın da siyasi gerekçelerle İsrail sertifikalarını reddettiğini açıkladı. Şirket, bu baskılar nedeniyle İngiltere’de şube açarak İsrail bağlantısını gizlemek zorunda kaldı.

Türkiye’nin aldığı tedbirler de dikkat çekiyor. İsrail gemilerinin Türk limanlarına yanaşması yasaklandı, hatta Ürdün ve Filistin’e giden dolaylı sevkiyatlar da engellendi. Türk şirketi Vestel, Berlin’deki uluslararası fuarda İsrailli temsilcilerle görüşmeyi reddetti. İsrail ithalatçıları, hiçbir Türk fabrikasının kendileriyle çalışmak istemediğini vurguladı.

Toplumsal ve Sanayi Boyutu

İsrail Sanayi Birliği’nin eski başkanı Ron Tomer, kamuoyundaki kötü imajın ihracatı vurduğunu söyledi: “CNN’de açlıktan kırılan Gazze görüntülerini gören biri İsrail ürününü almak istemiyor. Bu, kartopu etkisiyle büyüyor.”

Bilim, Teknoloji ve Akademiye Yansıması

“Sessiz abluka” yalnızca sanayi ve ticaretle sınırlı değil. Biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanındaki yatırımlar da iptal ediliyor. Avrupa’da Ghent ve Valencia üniversiteleri, İsrail kurumlarıyla projelerde yer almayacaklarını açıkladı.

AB’nin büyük araştırma programı “Horizon” kapsamında İsrailli akademisyenlerin uluslararası makalelerdeki katkısı son iki yılda %21 azaldı. İsrailli genç araştırmacılara verilen burs sayısı 2024’te 29 iken, 2025’te 9’a düştü. Bilimsel dergiler, sosyal alanlardaki İsrailli makaleleri reddetmeye başladı.

Haziran ayında İsrail Sosyoloji Derneği’nin üyeliği, Gazze’ye yönelik saldırıları kınamadığı için Uluslararası Sosyoloji Derneği tarafından askıya alındı. Ekim 2023 ile Mayıs 2025 arasında 700’den fazla akademik iş birliği iptal edildi, 20 üniversite İsrailli akademisyenlerle resmî ilişkilerini kesti.

Finansal Kriz ve Yatırımlar

Enerji sektöründe imzalanan bazı büyük anlaşmalara rağmen, Avrupalı bankaların kredi hatlarını yenilemekten kaçındığı bildiriliyor. Elektrik santrali ve doğalgaz projeleri de yabancı uzmanların gelmemesi nedeniyle ertelendi. Resmî gerekçe güvenlik olsa da şirketlerin politik nedenlerle iş birliğinden kaçındığı düşünülüyor.